طرح تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری / پاسخ سه وزیر به نمایندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه خواهد داشت .



طرح‌های پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی و الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت ‌آموزش و پرورش مصوب 1388 از دستورکارهای مجلس در هفته جاری است.

همچنین بررسی طرح یک فوریتی ارتقاء کیفی تولید خودرو داخلی که یک فوریت آن جلسه علنی روز 17 فرودین ماه به تصویب رسیده بود و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درخصوص طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 28 اردیبهشت 1387 که از سوی شورای عالی استان ها به مجلس ارایه شده است نیز در دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس قرار دارد.

طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364 از دیگر دستورکارهای مجلس در این هفته خواهد بود.

نمایندگان در جلسات هفته جاری خود در صحن علنی لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراع ها و طرح الحاق یک تبصره به قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها را نیز مورد رسیدگی قرار خواهند داد.

رسیدگی به 4 لایحه الحاقیه دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان، کنوانسیون بین‌المللی مسوولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی، مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار و کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های (سیستم‌های) مضر ضد خزه بر روی کشتی‌ها مصوب سال 2001 نیز در دستور کار این هفته جلسات علنی مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس در هفته جاری همچنین جزئیات لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه، لایحه مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر، طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب 1372، طرح حمایت از بازسازی بافت‌های فرسوده، طرح اصلاح‌ بند (ل) ماده (68) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاح ها و الحاق های بعدی را بررسی می‌کنند.

دو لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن و موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل ضمیمه آن از دیگر دستورکارهای مجلس در این هفته است.

لایحه انصراف دولت جمهوری اسلامی ایران از عضویت در قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین کشتی‌ها مصوب 1930 میلادی، لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، لایحه استفساریه تبصره (2) ماده (82) مکرر(2) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382 و همچنین لوایح تسری حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 به مالیات‌ها و عوارض کالا و خدمات و موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مونته‌نگرو به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل ضمیمه نیز در همین هفته مورد بررسی نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

تقاضای تحقیق و تفحص مصطفی کواکبیان نماینده سمنان از وضعیت بازداشتگاه‌های کشور و تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان مجلس در مورد عملکرد سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور نیز در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.

مجلس در این هفته در مورد درخواست جمعی از نمایندگان برای رسیدگی به لایحه امور گمرکی طبق اصل (85) قانون اساسی تصمیم می‌گیرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این هفته گزارشی از چگونگی اجرای بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به نمایندگان ارایه می کند.

منوچهر متکی وزیر امور خارجه، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری و سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در جلسات علنی هفته جاری مجلس به سئوالات نادر قاضی پور نماینده ارومیه، فرهاد بشیری نماینده پاکدشت و الیاس نادران نماینده تهران پاسخ می‌گویند.