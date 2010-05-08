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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۴۷

"قصه‌های محله ما" منتظر برآورد بودجه است

"قصه‌های محله ما" منتظر برآورد بودجه است

رضا فیاضی، کارگردان مجموعه "قصه‌های محله ما" اعلام کرد بعد از مشخص شدن برآورد، تولید این سریال را شروع می‌کنم.

رضا فیاضی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه به تهیه‌کنندگی علیرضا کریم‌زاده به سفارش سیمای خوزستان تهیه می‌شود. منتظر برآورد شبکه هستیم. به محض مشخص شدن برآورد تولید را شروع می‌کنم. در فیلم‌های تلویزیونی "گور به  گور"، "پرنده باز"، "مینی‌بوس" و ... هم بازی کردم و آماده پخش است.

مجموعه "قصه‌های محله ما" را فیاضی بر مبنای فیلمنامه‌ای‌ از خودش در 52 قسمت 20 دقیقه‌ای می‌سازد. این مجموعه داستان خانواده‌ای است که به یک محله عرب‌نشین کوچ می‌کنند و آنجا پسر خانواده که از ناحیه پا دچار مشکل است با اتفاق‌های مختلف رو به رو می‌شود.

 
 
کد مطلب 1078523

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