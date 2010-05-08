افزایش سطح آب دریاچه ارومیه همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن عباس نژاد صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت مطلوب و مناسب رطوبت، ارتفاع و سطح آب دریاچه ارومیه افزود: بارندگی های اخیر تأثیر بسزایی در افزایش حجم علوفه و آب مورد نیاز حیات وحش جزایر دریاچه ارومیه نیز داشت.

وی از پر شدن آب در حد فاصل بین جزایر دریاچه ارومیه خبر داد و با اشاره به تبدیل 100 هزار هکتار از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه به شوره زار، اظهار داشت: هم اکنون این اراضی نیز از نمناکی خوبی برخوردار شده اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: متاسفانه این در حالیست که آب سطح دریاچه ارومیه همچنان از تراز نرمال اکوزیستی دو متر پائین تر است.

عباس نژاد به مصوبات دور سوم هیئت دولت در خصوص دریاچه ارومیه نیز اشاره و تصریح کرد: بارور کردن ابرها، افزایش راندمان آبیاری و اصلاح الگوی کشت در حوزه اکوزیستی و تأمین سالانه سه میلیارد متر مکعب آب مورد نیاز این دریاچه از مهمترین تصمیمات دولتمردان برای احیای دریاچه ارومیه بود.