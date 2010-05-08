به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرادی که 4 آذر سال 88 از ریاست فدراسیون شنا برکنار شد، پس از ماهها سکوت صبح امروز در برنامه مستقیم تلویزیونی "صبح آمد" به تشریح وضعیت گذشته و حال حاضر فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو پرداخت و گفت: در مدت زمان حضورم در فدراسیون شنا 300 رکورد ملی شنا شکسته شد که این به زحمات مربیان تیم ملی شنا آقایان خبازیان، حضرتی، سمیع زاده و کشتکار باز می گردد. البته کار انجام شده در این فدراسیون، مبتنی بر کارگروهی بود و فرد در آن سیستم جایگاهی نداشت.

رئیس پیشین فدراسیون شنا افزود: ما در بازی های غرب آسیا مدال ها و عناوین خوبی کسب کردیم ضمن اینکه محمد علیرضایی موفق شد نخستین شناگر حاضر در رقابت های المپیک باشد. البته من اینجا حاضر نشده ام که از وحید مرادی دفاع کنم بلکه در نظر دارم از حق و حقوق خانواده شنا حمایت کنم.

وی افزود: سرپرست جدید فدراسیون شنا با سیاهنمایی و عوام فریبی در نظر دارد زحماتی که پیش از این کشیده شده را زیر سئوال ببرد در حالی که من اعتقاد دارم شنا یک پروسه 5 تا 7 ساله است و نمی توان آن را رشته ای زودبازده تلقی کرد. ایشان گفته که در فدراسیون شنا با وی همکاری نمی شود در حالی که من به شخصه از همکاران خود خواستم که به حضور خود در فدراسیون شنا ادامه بدهند اما این به زمینه فرهنگی و تربیتی دیگران باز می گردد که چگونه با دیگر افراد به تعامل برسند.

دبیر کل پیشین کنفدراسیون شنای آسیا گفت: ما متاسفانه از کرسی هایی که در مجامع ورزشی داریم بخوبی دفاع نمی کنیم. پیش از این مصطفی هاشمی طبا عضو کمیته بین المللی المپیک (IOC member) بود اما به محض اینکه ایشان از سمت ریاست کمیته ملی کشور برکنار شد کرسی خود را هم از دست رفته دید. باید تلاش کنیم که آقایان علی مرادی و قلم سیاه کرسی های خود را در کنفدراسیون های وزنه برداری و قایقرانی حفظ کنند.

مرادی با اشاره به برکناری از سمت ریاست فدراسیون شنا گفت: من از آقای سعیدلو تشکر می کنم چرا که ایشان تشخیص دادند شخص دیگری را جایگزین من کنند. امیدوارم که رئیس سازمان تربیت بدنی در آینده بتواند به موفقیت های بیشتری برسد. من هیچ مسئله شخصی ندارم و حضورم اینجا تنها به خاطر دفاع از افراد ذیحق است.

وی در خصوص سابقه امیر حسین آیت اللهی گفت: ایشان از 16- 17 سالگی از شنا جدا شد و من ایشان را ندیدم. البته طی این مدت و در زمان ریاست آقایان هاشمی طبا، مهرعلیزاده و سعیدلو همواره تلاش داشت که به نحوی به عنوان مدیر در عرصه ورزش کشور فعالیت کند. ایشان یک بار هم در انتخابات فدراسیون اتومبیلرانی شرکت کرد اما رای نیاورد.

مرادی با اشاره به اینکه فدراسیون شنا در زمان حضور او فدراسیون موفقی بوده، افزود: فدراسیون شنا در زمان مدیریت من همواره جزو 7 فدراسیون برتر و بعضا جزو 3 فدراسیون برتر انتخاب می شد. عنوان شده که این فدراسیون در زمان حضور من بدهی میلیاردی داشته حال آنکه ما فقط 570 میلیون تومان بدهی داشتیم که آن هم اگر آقای سعیدلو بودجه این فدراسیون را پرداخت می کرد، مشکل برطرف می شد. همه هزینه ها در فدراسیون با اسناد مکتوب وجود دارد و هیچ چیزی بی حساب و کتاب پرداخت نمی شد. فدراسیون شنا ظرف چند ماه گذشته یک و نیم میلیارد تومان بدهی بالا آورده و کلی چک های بی محل از حساب این فدراسیون کشیده شده است. من به سامان سالاری به خاطر موفقیت در شنای آب های آزاد تبریک می گویم اما واقعا بر چه اساسی ایشان می بایست 50 میلیون پاداش می گرفت؟

مرادی در پایان گفت: در حال حاضر فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو خرج های بی حساب و کتاب دارد به عنوان مثال تیم شیرجه با 5 شیرجه رو در رقابت های کانادا شرکت کرد در حالی که 8 همراه این تیم را در این رقابت ها همراهی کردند. ضمن اینکه بخش فنی فدراسیون در حال حاضر عملکرد مناسبی ندارد. به عنوان مثال رقابت های شنا را در شهرکرد برگزار می کنند که از نظر علمی محل مناسبی برای برگزاری این رقابت ها نیست.