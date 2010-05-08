دنبال معادل فارسی "پرنسیپ" هستیم

محمد نیک بین تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت:در حال حاضر گروه مشغول فیلمبرداری سکانس های پایانی در خیابانهای تهران هستند و فردا با حضور دانیال عبادی، بهرام رادان و السا فیروز آذر به پایان می رسد. هنوز برای تدوین "پرنسیپ" با شخص خاصی قرار داد نبسته ایم.
وی درباره تغییر عنوان "پرنسیب" با توجه به آیین نامه جدید اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد، افزود:پروانه ساخت این فیلم با همین عنوان صادر شده است و علت همین نامگذاری نیز به دلیل پیدا نکردن معادل فارسی این واژه است. ما نیز به دنبال این معادل فارسی هستیم و اگر بتوانیم به واژه مناسبی برسیم، قطعا از کلمه انگلیسی استفاده نمی کنیم.
بهرام رادان، السا فیروزآذر، آناهیتا نعمتی، پیام صالحی،همایون ارشادی، دانیال عبادی، سمانه پاکدل، الناز فیروزآذر و سارا خوئینیها بازیگران این فیلم سینمایی هستند. دیگر عوامل تولید این فیلم عبارتند ازعلیرضا زریندست :مدیرفیلمبرداری، اسحاق خانزادی: صدابردار، جلالالدین معیریان :طراح گریم و محمدصادق آذین: مدیر تولید.
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