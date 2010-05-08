شرکتهای تعاونی نوع جدید با رویکرد‌ نوین بخش تعاون راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد مهدی اعلایی صبح شنبه در نشست مشترک با روسای ستادی و شهرستانی اداره کل تعاون استان افزود: هر یک از شهرستان‌های استان پیشنهادهای خود را در راستای تاسیس شرکت‌های تعاونی نوع جدید (سهامی عام و فراگیر) ارائه نمایند تا پس از بررسی‌های لازم در راستای تشکیل آنها اقدام شود.

وی با تاکید بر رویکرد فعالیتی این اداره کل در سال جدید تاکید کرد: امسال در کنار توجه به کمیت در راستای کیفیت بخشی به شرکتهای تعاونی نیز اقداماتی صورت خواهد گرفت.

اعلایی با تاکید بر ضرورت فعال‌تر شدن ادارات شهرستانی اداره کل تعاون استان تاکید کرد: هریک از شهرستانها بر اساس شاخصهای وزارت تعاون مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در پایان سال نتیجه این ارزیابی‌ها اعلام می‌شود تا روحیه رقابتی بین شهرستانهای استان بیش از پیش تقویت شود.

مدیرکل تعاون آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: امسال هر شهرستان برنامه‌ای مدون بر اساس شاخص‌های شهرستانی تدوین خواهد کرد و عملکرد آن اداره نیز مبتنی بر برنامه ترسیم شده خواهد شود.

اعلایی در ادامه با اشاره به تاسیس شرکتهای تعاونی سهامی عام و فراگیر تاکید کرد: با تاسیس این شرکتهای تعاونی تلاش می‌شود تا این احساس ایجاد شود که بخش تعاون باری از دوش مردم و دولت بر می‌دارد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری موفق انتخابات هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستان‌های استان افزود: خوشبختانه امسال با برگزاری این دوره از انتخابات نخستین انتخابات اقتصادی در استان اجرایی شد و با همکاری مناسب فرمانداری‌ها و دستگاه‌های ذیربط این انتخابات در سلامت کامل برگزار شد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه پیگیری برگزاری انتخابات اقتصادی در استان نتایج بسیار مناسبی داشته است و در این راستا امیدواریم ظرفیتهای ناشناخته سهام عدالت در استان بیش از پیش عیان شود.

وی ادامه داد: باید این موضوع به عنوان یک سرمایه اجتماعی و اقتصادی وسیع شناخته شود و بهره‌مندی مناسب از این امر موجب شناسایی ظرفیت‌های توسعه‌ای استان شود.

مدیرکل تعاون آذربایجان‌شرقی در ادامه با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی تاکید کرد: اطلاع‌رسانی فعالیتهای صورت گرفته در ادارات تعاون شهرستان‌ها زمینه‌ای را فراهم می‌آورد تا اقشار مختلف مردم با فعالیتهای گسترده انجام شده در بخش تعاون آشنا شوند.

وی اضافه کرد: با اطلاع‌رسانی مناسب زمینه خدمت‌رسانی به مردم تسهیل شده، بسیاری از مشکلات و موانع موجود هموارتر شود.