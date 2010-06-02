تعرفه پیامک لاتین غیر قانونی است / برنامه های خواننده لس آنجلسی / تغییرات احتمالی در وزارت خارجه / فرانس 24 هم فارسی می شود / باز هم قضیه وام هدیه تهرانی / جاسوسان اسرائیل زیر آبهای منطقه! / توصیه های مبارک به طالبانی

* قرار است یکی از روزنامه های پرتیراژ کشور به مناسبت 22 خرداد ماه ویژه نامه ای منتشر کند که درآن مطالبی در خصوص آسیب شناسی انتخابات، حوادث بعد از آن و چرایی حضور برخی کاندیداها مطالب و تحلیل هایی ارائه شود. رویکرد این ویژه نامه بر خلاف رویه روزنامه مذکور سیاسی است و اکثر گزارش ها و تحلیل های آن در ارتباط با موضوعات انتخابات 22 خرداد ماه سال 88 خواهد بود.

* شنیده شده است یکی از چهره ای معروف جبهه دوم خرداد در جلسه ای اخیرا نسبت به توقیف 2 حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی به شدت انتقاد کرده و آن را نادرست خوانده است. وی همچنین در این جلسه اختلافات خود با اعضای مجمع روحانیون مبارز، مهدی کروبی و میر حسین موسوی را تکذیب کرده و آن را ساخته ذهن عده ای که "به دنبال تخریب برخی چهره های انقلابی هستند" خوانده است.



* گفته می شود به دنبال صحبت هایی که با مراجع ذیربط صورت گرفته فرودگاه عمومی چابهار به زودی راه اندازی شود. راه اندازی فرودگاه غیر نظامی چابهار به منظور رونق بندر اقیانوسی آن انجام می شود و علاوه بر اتصال راه آهن چابهار به راه آهن سراسری - که از امسال کارهای اجرایی آن آغاز شده است - به زودی شاهد راه اندازی فرودگاه عمومی که به یکی از مشکلات رونق این منطقه تبدیل شده بود ، خواهیم بود.

* یکی از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی به آخرین سفر رهبر معظم انقلاب به این استان اشاره کرده و گفته است در بازدیدی که ایشان از چاه نیمه ها (ذخیره های آبی) این استان داشته اند نسبت به وجود چنین ذخایر خدادادی ابراز خشنودی کرده اند و بر آماده سازی چاه نیمه چهارم استان سیستان و بلوچستان هم تاکید نموده اند. به گفته این نماینده مجلس بعد از اتمام سفر رهبر معظم انقلاب به استان سیستان و بلوچستان دفتر ایشان جهت رفع برخی نیازهای مردم و کمک به توسعه منطقه به طور مستمر پیگیر آماده سازی چاه نیمه چهارم این استان تا تکمیل شدن آن بوده است.



* مدیر سایت اینترنتی بلاگفا که به دلیل شکایت شخص حقیقی از محتوای یکی از وبلاگ های این سرویس دهنده طی حکمی قابل تامل به یک سال زندان و 80 ضربه شلاق محکوم شده است خواستار رسیدگی به حکم صادره از سوی ریاست قوه قضاییه شد. مدیر بلاگفا که به دلیل شکایت فردی علیه محتوای یک وبلاگ از سوی دادگاهی در کرمان با حکم قاضی در منزل دستگیر و به دادسرای نیابت منتقل شده بود ، هم اکنون با قید وثیقه آزاد شده است. گفته می شود بلاگفا بزرگترین سایت سرویس دهنده در کشور با یک میلیون عضو فعال و سه میلیون وبلاگ ثبت شده است.

* سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به دیوان عدالت اداری موضوع افزایش تعرفه پیامک به زبان لاتین را غیرقانونی خوانده و خواهان ابطال و بازگشت آن به قیمت عادی شده است. سازمان بازرسی هم اکنون در پی کاهش این تعرفه که غیر مجاز خوانده می شود، است.

* بر اساس شنیده ها طی ماه های اخیر دو تن از خوانندگان موسوم لس آنجلسی که یکی از آنها به همراه فرزند خود به ایران آمده است، با یکی از مسولین اجرایی دیدار کرده اند و حتی گفته شده گویا قرار شده در صورت جلب برخی موافقت ها یکی از این خوانندگان کنسرتی را در داخل کشور برگزار خواهد کرد. از ح - م (به همراه فرزندش) و ب - م به عنوان خوانندگانی که با .... دیدار کرده اند، نام برده می شود.

* اولین سفیر ایران در بولیوی به زودی منصوب می شود. شنیده ها حاکی است که علیرضا قزیلی، نفر دوم سفارت ایران در نروژ به زودی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران، عازم بولیوی خواهد شد. حسن پناهی آذر، مدیر کل حقوقی وزارت خارجه نیز به عنوان سفیر جدید ایران در ایرلند مطرح است. حشمتی فر، مدیر کل سابق طرح و برنامه وزارت خارجه نیز بعد از بازنشسته شدن تحققی به عنوان مدیرکل ارزشیابی و نظارت وزارت خارجه منصوب شده است. امینیان، رئیس اداره آسیای جنوب شرقی قرار است به عنوان سفیر جدید ایران در بنگلادش منصوب شود. از آقایی پور نیز به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در اسلونی نام برده می شود.

* با خاتمه یافتن ماموریت حسین امیرعبداللهیان، سفیر موفق ایران در بحرین ، و در صورتیکه این ماموریت تمدید نشود ، مهدی آقاجعفری، سرپرست فعلی سفارت ایران در امارات جایگزین وی خواهد شد. همچنین با توجه به عملکرد موثر امیرعبداللهیان در ماموریت بحرین و توسعه روابط دو کشور در تمام زمینه ها ، گفته می شود همزمان با رضایت مسئولان نظام ، رایزنی هایی در خصوص سمت های مهمتر برای وی در وزارت خارجه در جریان است.

* به دنبال راه اندازی شبکه فارسی زبان از سوی بی بی سی، شبکه یورو نیوز که دفتر آن واقع در شهر لیون فرانسه است هم اکنون در حال جذب کادر فارسی زبان خود به منظور راه اندازی بخش فارسی این شبکه در سال جاری میلادی است. همچنین شبکه فرانس 24 هم پیرو راه اندازی بخش فارسی از سوی بی بی سی و یورو نیوز، درصدد راه اندازی شبکه فارسی زبان است. این شبکه ها آگهی هایی نیز برای جذب و استخدام خبرنگاران ایرانی منتشر نموده اند.

* گفته می شود ایاد علاوی، رهبر ائتلاف العراقیه در انتخاب پارلمان عراق خواستار سفر به جمهوری اسلامی ایران و رایزنی با مسئولان ایرانی درباره آخرین تحولات منطقه و زمینه های همکاری دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق شده است. در صورت فراهم شدن مقدمات و موافقت مسئولان ایرانی به این موضوع به زودی شاهد حضور علاوی در ایران خواهیم بود.

*حمید بقایی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان گردشگری پیشتر در گفتگویی اعلام کرده بود "هدیه تهرانی برای برگزاری نمایشگاه عکس خود 200 میلیون تومان درخواست کرد اما با پرداخت 120 میلیون تومان وام به وی موافقت شد و از مجموع رقم پرداخت شده به تهرانی، 60 میلیون تومان از محل اعتبارات سازمان مناطق آزاد و 60 میلیون نیز در قالب مشارکت در طرح از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پرداخت شده و ارقام دیگری که در این زمینه مطرح می شوند، به هیچ وجه صحت ندارد".

با این حال هدیه تهرانی اخیرا رقم وام دریافتی خود از این بابت را 60 میلیون تومان اعلام کرده و گفته که تاکنون تنها نیمی از مبلغ یاد شده را دریافت کرده است. این در حالی است که جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد هم درباره واگذاری وام به هدیه تهرانی گفته بود که با پیگیریهایی که صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که مبلغ واقعی وام پرداختی از سوی مشایی به هدیه تهرانی بین 20 تا 30 میلیون تومان بوده است. ظاهرا یک اختلاف حساب جزئی و حدودا 100 میلیونی بیشتر از ابهامات در این خصوص باقی نمانده است.

* یکی از لژیونرهای معروف ورزش ایران به دلیل مشکلات خانوادگی ممنوع الخروج شد و نتوانست از کشور خارج شود تا ابتدا مشکل همسرش را حل کند!

* با اینکه رئیس سازمان تربیت بدنی تاکید کرده که روسا و سرپرستان فدراسیونها باید تمام وقت در محل کار خود حضور داشته باشندد، برخی سرپرستان جدید از بعدازظهر کارشان را تمام وقت در ورزش کشور آغاز می کنند!

* گفته می شود به زودی محلی در خلیج فارس و حوالی جزیره قشم برای سوخت گیری کشتی های عبوری، از سوی جمهوری اسلامی ایران احداث خواهد شد که این موضوع باعث تعطیلی مرکز مشابهی در یکی از شیخ نشین های منطقه خواهد شد. مقامات کشور مذکور با اطلاع از این اقدام و هراس از تعطیلی مرکز سوخت رسانی شان که درآمد هنگفتی را عاید این کشور می کند، از طرق مختلف به دنبال انصراف ایران از احداث این مرکز سوخت رسانی ایرانی هستند و ...

* در آخرین سفر هیئت دولت به استان خراسان رضوی طی مصوبه ای 200 میلیارد تومان به عنوان " بودجه زائر" به شهر مشهد اختصاص داده شد و به دنبال آن کمیته ای برای چگونگی تقسیم این بودجه تشکیل گردید. اما گویا این بودجه به جای حمایت از بخش خصوصی به محلی برای رفع کاستی ها و هزینه های اجرایی نهادهای دولتی تبدیل شده است و آنها به همین بهانه سعی می کنند که به هر برنامه خود برای جذب بخشی از این بودجه رنگ بوی امام رضایی بدهند!

* رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی و رئیس سازمان گمرک قرار است به زودی و به منظور تعامل بیشتر با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ترتیب به عضویت هیئت مدیره مناطق آزاد کیش و چابهار در آیند. همچنین به دنبال اتصال راه آهن چابهار به راه آهن سراسری به زودی یکی از مسئولان ارشد وزارت راه و ترابری به عنوان عضو جدید هیئت مدیره منطقه آزاد چابهار معرفی شود.

* پس از روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات برزیلی ، روزنامه ترکیه ای " رادیکال" هم با انتشار متن نامه رئیس جمهور آمریکا به همتایان ترک وبرزیلی خود که امضای آن به 20 آوریل 2010 یعنی کمتر از یک ماه قبل از امضای بیانیه تهران باز می گردد، ثابت کرد ایالات متحده رسما از طریق رئیس جمهورش اعلام کرده از هر نوع اقدامی از سوی این دو کشور از جمله تبادل سوخت هسته ای با حجم 1200 کیلوگرم حمایت می کند.

* یک روزنامه صهیونیستی در گزارشی در رابطه با فعالیت زیر دریایی های این رژیم در آب های خلیج فارس اعتراف کرد ، در کنار اهداف نظامی سه زیر دریایی اعزامی به منطقه خلیج فارس وظیفه نقل وانتقال جاسوس به سواحل کشورهای این حوزه را هم به عهده دارند.