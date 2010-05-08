مهرزاد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اوج گیری اردوهای آماده‎سازی تیم‎های ملی در رشته‎های مختلف که جهت حضور در بازی‎های آسیایی آماده می‎شوند، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک را با مراجعین متعددی مواجه کرده و این در حالی است که در اصلی این آکادمی همچنان بسته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر معاینات پزشکی تمام ورزشکارانی که احتمال حضور آنها در بازی‎های آسیایی 2010 وجود دارد، در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک انجام می‎شود. ضمن اینکه پیش بینی شده است تا تیم‎های ورزشی به صورت ادواری و جهت انجام تست به مرکز سنجش آکادمی مراجعه کنند.

رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک با تاکید بر اینکه حضور ورزشکاران به آکادمی ناخودآگاه منجر به مراجعه مدیران فدراسیون‌ها، خبرنگاران و کارشناسان هم می‎شود، تصریح کرد: این طبیعی است که افزایش تردد و تعداد مراجعین به آکادمی، ورود و خروج آنها را مشکل ساز کند. چرا که در آکادمی همچنان بسته است و تمام رفت و آمدها باید از طریق درهای مجموعه ورزشی انقلاب انجام شود.

حمیدی اینگونه توضیح داد که پیش از این و طی سال‌های گذشته نیز مراجعین آکادمی از طریق درهای شمالی و جنوبی مجموعه ورزشی انقلاب رفت و آمد می‌کردند اما به دلیل برخی موارد با مشکلات امروز مواجه نبودند.

وی گفت: آن زمان از نگهبانان متعدد، مشکل پارکینگ و طی کردن مراحل مختلف برای وارد شدن به داخل خبری نبود. اما امروز رفت و آمد از درهای مجموعه ورزشی انقلاب فقط مخصوص پرسنل این مجموعه ورزشی است. این طبیعی است که تردد مراجعین آکادمی در کنار افزایش تعداد آنها مشکلات اینچنین به دنبال داشته باشد.

رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک خاطرنشان کرد: با این شرایط بهتر است هر چه زودتر در اصلی آکادمی باز شود تا دیگر شاهد مشکلات اینچنین نباشیم. شخصا در اولین فرصت از مدیران ورزش به طور رسمی درخواست می‎کنم تا نسبت به باز شدن در اصلی آکادمی اقدام کنند. فکر می‌کنم چاره این کار دست مدیران سازمان تربیت بدنی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه اعضای تیم‌های ملی واترپلو و ژیمناستیک که قصد مراجعه به آکادمی را داشتند برای ورود از طریق درهای شمالی و جنوبی مجموعه ورزشی انقلاب دچار مشکل شده بودند. این موضوع معطلی و اعتراض آنها را به دنبال داشت.