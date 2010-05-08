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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۰۴

دومین جشنواره موسیقی "کلاسیک تا معاصر" برگزار می شود

دومین جشنواره موسیقی "کلاسیک تا معاصر" برگزار می شود

دومین جشنواره موسیقی "کلاسیک تا معاصر" به دبیری فریماه قوام صدری و علیرضا مشایخی از 3 تا 6 خردادماه در تالار رودکی برگزار می شود.

علیرضا مشایخی دبیر جشنواره موسیقی "کلاسیک تا معاصر" با اعلام این خبر درخصوص کم و کیف برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهر گفت : این جشنواره دومین تجربه خود را از سر می گذراند و قرار است مجموع آثار منتخب در این جشنواره به جز سه شنبه سوم خرداد که ساعت 13:30 برگزار می شود در بقیه روزها از ساعت 14 تا 20 به روی صحنه رود.

این آهنگساز در ادامه به شکل گیری طرح اولیه برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت : طرح اولیه برگزاری جشنواره موسیقی "کلاسیک تا معاصر" سالها قبل توسط من و خانم قوام صدری مطرح شد اما طی صحبت هایی که با یکدیگر داشتیم به این نتیجه رسیدیم که قبل از برگزاری این جشنواره نیاز به برپایی دوسالانه نوازندگی داریم و به این ترتیب سه دوره از دوسالانه نوازندگی را به شکل رقابتی برگزار کردیم و در بین دوسالانه دوم و سوم نوازندگی نخستین دوره جشنواره موسیقی "کلاسیک تا معاصر"برگزار شد و هم اکنون هم خوشحالیم که دومین دوره این جشنواره را برگزار می کنیم.

کد مطلب 1078716

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