محمدتقی حق‌بین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برخورد با ناشران متخلف حاضر در این بخش گفت: ضوابط مربوط به نحوه آرایش غرفه‌ها قبل از ثبت نام به ناشران اعلام شده است تا آنها با اطلاع کامل از نقشه‌ها و انجام هماهنگی لازم با کمیته فنی بخش غرفه‌‌هایشان را بسازند یا اگر می‌خواهند کار ویژه‌ای در آنها انجام دهند، بر اساس ضوابط این کار را بکنند.

وی اضافه کرد: متاسفانه برخی ناشران بدون توجه به این ضوابط ، سازه‌هایشان را ساخته‌اند و برای سایر غرفه‌ها ایجاد مزاحمت کرده‌اند که با آنها برخورد قانونی صورت گرفت.

مسئول اجرایی بخش ناشران کودک و نوجوان افزود: امسال حدود 40 ناشر خودشان غرفه‌هایشان را ساخته‌اند و از سازه‌های نمایشگاه استفاده نکرده‌اند که از این میان حدود سه نفر که در سالن‌های 23، 24 و 25 مستقر بودند، به بخشنامه توجه نکردند که البته با تذکراتی که به آنها داده شد، اصلاحات لازم را انجام دادند.

حق‌بین همچنین از گفت: برخی ناشران غرفه‌هایشان را با تعداد زیادی بادکنک که آنها را هم در سطح پائینی قرار می‌دهند، می‌آرایند و برخی از افراد هم که از آنجا رد می‌شوند به هر انگیزه‌ای اقدام به ترکاندن بادکنک‌ها می‌کنند که انعکاس صدای آن با توجه به فضای مستقف و کوتاه سالن‌های ناشران کودک و نوجوان، موجب مزاحمت‌هایی شد.

وی اضافه کرد: دو ناشر که یکی در سالن 25 و دیگری در سالن 22 مستقر بودند، این مشکل را ایجاد کرده بودند که دیروز و پس از تذکراتی که به آنها هم داده شد، اقدام به جمع‌آوری بادکنک‌ها کردند.

مسئول اجرایی بخش ناشران کودک و نوجوان تاکید کرد که هیچکدام از تذکراتی که تاکنون به غرفه‌داران این بخش داده شده، منجر به پلمپ غرفه یا اخراج آنها از نمایشگاه نشده است.

حق‌بین درباره نحوه برخورد با ناشرانی که برعکس گروه اخیر غرفه‌هایشان را نمی‌آرایند و کتابهایشان را روی هم تلنبار می‌کنند، گفت: ما به این ناشران هم اعلام کرده‌ایم که غرفه‌هایشان را در حد استاندارد آرایش کنند اما برخی از آنها به دلیل مشکلات مالی یا ناآشنایی با روش‌های جدید غرفه‌آرایی، این کار را انجام نداده‌اند. البته ما در اعلام غرفه برتر این قبیل ملاک‌ها را لحاظ خواهیم کرد.

بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا 25 اردیبهشت در مصلای امام خمینی (ره) تهران برپاست.