حضور وزیر کشور در کمیسیون شوراها برای پاسخگوی به سئوال 21 نماینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دعوت از مصطفی محمد نجار وزیرکشور جهت پاسخگویی به سؤالات؛علیخانی نماینده قزوین ، آبیک و البرز، امیرطاهرخانی نماینده تاکستان ، ثروتی نماینده محترم بجنورد،جاجرم، سملقان و گرمه، عبدالجبار کرمی نماینده سنندج،کامیاران و دیواندره، امین‌شعبانی نماینده سنندج،کامیاران و دیواندره، کامران نماینده اصفهان،علی مطهری نماینده شبستر،اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد ، زهره الهیان نماینده تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر نادرقاضی‌پور نماینده ارومیه، بختیاری نماینده بافت، قاسم‌محمدی نماینده اردبیل، نیر و نمین،فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه، ‌صادق نماینده آستانه‌اشرفیه و بندرکیاشهر، قمری نماینده ایلام،ایوان،مهران،شیروان و چرداول، جهانگیرزاده نماینده ارومیه ، عبداللهی نماینده ماه‌نشان،انگوران و ایجرود، مجیدنصیرپورنماینده سراب و مهربان، شریف حسینی نماینده اهواز، نجف‌نژاد نماینده بابلسر و فریدونکنارو پرتوی نماینده سردشت و پیرانشهرنیز در دستور کار روز سه شنبه کمیسیون شوراها وامور داخلی است.

کمیسیون شوراها و امور داخلی کشوریکشنبه به بررسی ادامه رسیدگی به طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی لایحه اصلاح قانون سازمان برق ایران،لایحه تأسیس استان البرز می پردازند