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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۳۱

حضور وزیر کشور در کمیسیون شوراها برای پاسخگوی به سئوال 21 نماینده

حضور وزیر کشور در کمیسیون شوراها برای پاسخگوی به سئوال 21 نماینده

مصطفی محمد نجار وزیر کشور روز سه شنبه برای پاسخ به سئوال 21 نماینده مجلس به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دعوت از مصطفی محمد نجار وزیرکشور جهت پاسخگویی به سؤالات؛علیخانی نماینده قزوین ، آبیک و البرز، امیرطاهرخانی نماینده تاکستان ، ثروتی نماینده محترم بجنورد،جاجرم، سملقان و گرمه، عبدالجبار کرمی نماینده سنندج،کامیاران و دیواندره، امین‌شعبانی نماینده سنندج،کامیاران و دیواندره، کامران نماینده اصفهان،علی مطهری نماینده شبستر،اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد ، زهره الهیان نماینده  تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر نادرقاضی‌پور نماینده ارومیه، بختیاری نماینده بافت،  قاسم‌محمدی نماینده اردبیل، نیر و نمین،فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه، ‌صادق نماینده آستانه‌اشرفیه و بندرکیاشهر، قمری نماینده ایلام،ایوان،مهران،شیروان و چرداول، جهانگیرزاده نماینده ارومیه ، عبداللهی نماینده ماه‌نشان،انگوران و ایجرود، مجیدنصیرپورنماینده سراب و مهربان، شریف حسینی نماینده اهواز، نجف‌نژاد نماینده بابلسر و فریدونکنارو پرتوی نماینده سردشت و پیرانشهرنیز  در دستور کار روز سه شنبه کمیسیون شوراها وامور داخلی است.

کمیسیون شوراها و امور داخلی کشوریکشنبه به بررسی ادامه رسیدگی به طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی لایحه اصلاح قانون سازمان برق ایران،لایحه تأسیس استان البرز می پردازند

کد مطلب 1078739

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