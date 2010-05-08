به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی صبح امروز شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران گفت: به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت تعداد کشته‌ها در سال 87، 1/24 درصد بود که این رقم در سال 88 به 4/21 درصد کاهش یافت و همچنین تعداد کشته‌ها به ازای هر 10 هزار خودرو از 9/20 درصد در سال 87 به 7/13 درصد در سال گذشته رسید.

وی ادامه داد: امیدوارم در دهه آینده به نرم‌های جهانی که 10 درصد است برسیم.

مومنی با اشاره به آمار شماره گذاری سال گذشته گفت: در سال 88 یک میلیون و 419 هزار خودرو شماره گذاری شد که این رقم نسبت به آمار یک میلیون و 296 هزاری سال 87 روندی رو به رشد داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: در زمینه صدور گواهینامه نیز در سال 88 با یک میلیون و 786 هزار گواهینامه شاهد افزایش صدور گواهینامه‌های اتومبیل بوده‌ایم.

وی گفت: نرخ تصادفات نسبت به نرخ جمعیت و خودرو کاهش داشته که پیش بینی می‌شود در دهه آینده تعداد خودروها و رانندگان جدید افزایش چشمگیری داشته باشد.

مومنی گفت: در حال حاضر به ازای هر هزار نفر حدود 150 خودرو در کشور وجود دارد در حالی که در کشورهای دیگر به ازای هر هزار نفر 750 خودرو موجود است. بر همین اساس سعی داریم تا در سالهای آینده ظرفیت خودروها را به ازای هر هزار نفر افزایش داده و به حدود 400 خودرو برسانیم.

وی گفت: در سال گذشته با وجود محدودیت بنزین شاهد افزایش تقاضای سفر بودیم که تصور می‌شود در سال جاری نیز این رقم ادامه یابد.

مومنی با اشاره به افزایش انضباط و ایمنی در آمد و شد و کاهش تصادفات تصریح کرد: برای محقق شدن این موضوع باید تمام مولفه‌های دخیل از جمله سیستم حمل و نقل عمومی، ایمنی شبکه راهها و معابر، ایمنی وسایل نقلیه، قوانین راهنمایی و رانندگی، سیستم انتقال و امداد و نجات، سیستم درمان و در راس تمامی اینها ارتقای فرهنگ رانندگی و بهبود فرهنگ ترافیک را در نظر بگیریم.

نصب سیستم کنترل هوشمند در مسیرهای کشور

مومنی با اشاره به برنامه های سال 89 پلیس راهور گفت: استفاده از سامانه‌های کنترل هوشمند یکی از مهمترین اهداف پلیس راهور در سال جاری است زیرا با توسعه کشور دیگر نمی‌توان به طریق قدیمی و سنتی به ایجاد انضباط ترافیکی در محورها پرداخت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: در سال جاری مسیر تهران- سنندج، کرمانشاه - تهران، تهران - اهواز، تهران - شیراز، تهران - تبریز - بندرعباس - شیروان، فیروزکوه، هراز، کندوان، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند کنترل می‌شوند و در حال حاضر نصب دوربینهای کنترل تخلفات در محور اصفهان - شیراز در حال راه‌اندازی است.

مومنی گفت: با راه اندازی سیستم دوربینهای کنترل تخلفات در محور تهران - مشهد امسال از 28 اسفند تا 13 فروردین تردد 400 هزار خودرو در این محور توسط دوربین‌ها ثبت شد که 9/1 درصد این خودروها مرتکب تخلف شدند.

وی ادامه داد: نصب پلاک ملی موتورسیکلتها از دیگر اقدامات زیرساختی است که باید تا ابتدای سال آینده در کشور عملیاتی شود. در حال حاضر هفت میلیون موتورسیکلت بدون پلاک ملی در کشور وجود دارد که اختصاص نداشتن پلاک به مالکان موتورسیکلتها موجب شده تا این افراد انضباط ترافیکی را رعایت نکنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با اشاره به گواهینامه هوشمند گفت: این طرح در سال گذشته در تهران به صورت پایلوت اجرا و مشکلات آن بررسی شد و بر همین اساس در سال جاری صدور گواهینامه هوشمند در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

وی گفت: در سال جاری اعمال قانون ماموران راهنمایی و رانندگی به صورت هوشمند خواهد بود تا هر گونه خطا و اشتباه در صدور جریمه‌ها از بین برود. ماموران راهنمایی و رانندگی از سال جاری با مجهز شدن به دستگاههای هوشمند اقدام به اعمال قوانین می‌کنند و با وارد کردن پلاک خودروها برگه جریمه به صورت کاملاً هوشمندانه صادر می شود.

مومنی افزود: در سال جاری درصددهستیم تا با استفاده از فناوریهای روز صحت و دقت را در اقدامات پلیس افزایش دهیم.

برخورد جدی پلیس با 6 تخلف حادثه ساز

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: در سال جاری پلیس راهور با 6 تخلف حادثه ساز شامل نبستن کمربند ایمنی، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه، حرکت بین خطوط و رعایت نکردن فاصله طولی به صورت جدی برخورد می‌کند زیرا این تخلفات تاثیر بسزایی در وقوع تصادفات دارد.

لایحه اخذ جریمه راهنمایی و رانندگی بزودی به صحن علنی مجلس می ورد.

مومنی گفت:‌لایحه‌ای که بعد از 40 سال در دستور کار پلیس قرار گرفته حداکثر تا سه هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

وی گفت: این لایحه کارآمدی لازم را دارد و بازدارندگی آن با قوانین فعلی راهنمایی و رانندگی قابل مقایسه نیست و همین بازدارندگی قوانین مهمترین تاکید پلیس برای تصویب آن است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: آموزش همگانی، استفاده از تمام ظرفیتهای نهادهای فرهنگساز، افزایش ایمنی خودروها و توسعه شبکه معابر از دیگر برنامه های پلیس راهور در سال جاری است.

اسقاط خودروها باید افزایش یابد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: در سال گذشته 49 هزار و 665 خودروی وارداتی شماره گذاری شده که این رقم نسبت به آمار 69 هزار و 444 خودروی سال 87 روندی کاهشی داشت که یکی از عمده‌ترین دلایل آن پیگیری ایمنی خودروها بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته یک میلیون و 369 هزار خودروی داخلی شماره گذاری شده که این نشان از ایجاد فرصت برای تولید کنندگان داخلی است. بر همین اساس باید تولید کنندگان از این فرصت برای افزایش ایمنی تولیدات خود استفاده کنند.

مومنی با اشاره به آمار اسقاط خودروها گفت: در سال گذشته 161 هزار و 698 دستگاه خودرو از رده خارج شدند که این آمار باید در سال جاری افزایش یابد.

کاهش 400 نفری تعداد کشته‌ها در سال گذشته

مومنی با اشاره به آمار کشته‌های ناشی از تصادفات رانندگی در سال گذشته گفت: در سال گذشته تعداد کشته‌ها دو درصد نسبت به سال 87 کاهش داشته و به طور مجموع در سال 88 با وجود افزایش تعداد خودروها و رانندگان جدید حدود 400 نفر کاهش تلفات ناشی از تصادفات داشتیم.

وی گفت: 50 درصد مصدومان ناشی از تصادفات در مسیر انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست می دهند که پلیس خواستار رسیدگی به این موضوع است زیرا این آمار در سایر کشورها حدود 10 درصد است.

نصب کیسه هوا در خودروها الزامی می‌شود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: نصب کیسه هوا در خودروها به طور جدی در دستور کار پلیس راهور قرار گرفت به نحوی که از ابتدای برنامه پنجم تمام خودروسازان ملزم به نصب کیسه هوا در خودروها می‌شوند.

وی با اشاره به مکانیزه کردن کنترل محدوده طرح ترافیک گفت: کنترل هوشمند طرح ترافیک تهران ایراداتی دارد که این ایرادات در حال بررسی است و پس از برطرف شدن مشکلات نرم افزاری، محدوده طرح ترافیک به صورت هوشمند کنترل می شود.

مومنی در پاسخ به خبر تردد خودروهای عتیقه با پلاک ویژه در خیابانها گفت: سازمان گردشگری این موضوع را مطرح کرده اما تا کنون تصمیمی در این زمینه از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی اتخاذ نشده است.