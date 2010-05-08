دستورالعمل و مقررات اجرایی نظام گلخانه ای کشور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر نظام گلخانه ای کشور در راستای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین نظارت بر ساخت و احداث واحدهای تولیدات گلخانه ای و قارچهای خوراکی اجرا می شود.

به منظور اجرایی شدن دستورالعمل و مقررات اجرایی نظام گلخانه ای کشور، توافقنامه ای میان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، معاونت امور تولیدات گیاهی و معاونت امور مجلس و توسعه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی منعقد شده است.

این توافقنامه 13 ماده ای با هدف تسهیل و تسریع صدور موافقت اصولی، پروانه تاسیس بهره برداری، توسعه، بهسازی و نوسازی، تغییر کشت گلخانه ها و مجتمع های گلخانه ای و واحدهای تولید و پرورش قارچ خوراکی و اجرای نظام گلخانه ای کشور و نظارت بر مراحل ساخت و احداث واحدهای تولیدات گلخانه ای تدوین و به تصویب رسیده است.

ماده 2 این توافقنامه انجام و یکپارچگی اجزا و مولفه های تاثیرگذار در صدور پروانه ها، تامین منابع مورد نیاز صدور پروانه ها از طریق برقراری نظام تعرفه ها، حمایت مستمر سطوح مختلف مدیریت بخش دولتی از برنامه های مرتبط با صدرو پروانه ها، رویکرد عدم تمرکز و ضرورت توانمند سازی کارکنان واحدهای مجری صدور پروانه ها در استان و بهره مندی مناسب از خدمات فنی و تخصصی انجمن ها و تشکل های توانمند و ذی صلاح بخش خصوصی مرتبط از جمله سیاست ها و الزامات اجرایی نظام گلخانه ای کشور است.

ماده 4 این توافقنامه نیز صدور موافقت اصولی برای احداث گلخانه ها و واحدهای توسعه و پرورش قارچ خوراکی متناسب با مقررات نام گلخانه ای کشور، صدور پروانه تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی و نوسازی و تغییر کشت گلخانه ها و واحدهای تولید و پرورش قارچ خوراکی بر اساس مقررات اجرایی گلخانه ای کشور، نظارت بر عملکرد و نحوه کار افراد حقیقی و حقوقی مجری ساخت، احداث و تولید محصولات گلخانه ای و پرورش قارچ خوراکی و انجام فعالیت های آموزشی را از وظایف و فعالیت های قابل واگذاری نام برده است.