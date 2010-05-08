قرارداد دفاعی میان کشورهای خلیج فارس سیگنالی به قدرتهای فرا منطقه ای است

سید محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دو رزمایش سپاه پاسداران در خلیج فارس و همچنین ارتش در دریای عمان و اقیانوس هند گفت:در اینکه کشورهای منطقه خلیج فارس نیازی به دخالت نیروهای فرامنطقه ای برای حفظ امنیت این آبراه ندارند شکی نیست و در حقیقت پیام بزرگ این دو رزمایش همین است که اگر نیرو های خارجی از این منطقه خارج شوند بهتر می توان امنیت این آبراه را تامین کرد.



وی افزود:همراهی کشور های عرب منطقه در این مسیر از اهمیت بالایی برخوردار بوده و جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش بسیاری برای نشان دادن حسن نیت و ایجاد هماهنگی با این کشورها تلاش کرده است.



سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در بحرین تاکید کرد: البته خود قدرت های فرا منطقه ای با تجربه ای که از گذشته تا به امروز داشته اند به این توانمندی کشورهای منطقه واقفند ولی تامین امنیت را تنها بهانه ای برای تداوم حضور خود در خلیج فارس قرار داده اند.



احمدی انعقاد قرار دادهای امنیتی و برگزاری رزمایش های مشترک با حضور کشورهای حوزه این آبراه را شروع خوبی دانست و گفت:حضور وابستگان نظامی قطر در رزمایش پیامبر اعظم 5 و همچنین قرار داد دفاعی با عمان آغازی برای گسترش همکاری های منطقه در زمینه دفاعی است.



وی با اعلام اینکه تلاش جمهوری اسلامی ایران همواره بر این بوده است که همبستگی خود را با کشور های عرب منطقه نشان دهد گفت:ما همه این کشورهای منطقه را مسافران یک کشتی می دانیم ولی از آنجایی که برخی از این کشورها برای تصمیم گیری استقلال کافی ندارند در مقاطعی مواضع متناقض از خود اتخاذ می کنند.



سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در بحرین در پایان تصریح کرد: هیچ یک از کشورهای حوزه خلیج فارس از حضور نیروهای خارجی در این آبراه استقبال نمی کنند ولی فقدان استقلال کامل برخی از این کشورها و ضعف اتخاذ تصمیم از سوی این کشورها موجب مشروعیت بخشیدن به حضور نیرو های فرا منطقه ای به بهانه حفظ امنیت شده است.

