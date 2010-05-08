نمایندگان AFC از باشگاه شاهین بوشهر بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، هیئت هشت نفره نمایندگان کنفدراسیون آسیا امروز از ساختمان اداری، زمین چمن اختصاصی باشگاه، استادیوم در حال ساخت 15 هزار نفری بوشهر، امکانات جانبی و سخت افزاری هیئت فوتبال استان و در پایان نیز از مجتمع تفریحی ورزشی شهدای خلیج فارس بوشهر بازدید کردند.

بازدید از باشگاه شاهین بوشهر به عنوان هشتمین باشگاه لیگ برتری کشور است که توسط نمایندگان کنفدراسیون آسیا در حال انجام است.

نمایندگان کنفدراسیون آسیا در حضور 12 روزه خود در ایران از امکانات باشگاههای ایران بازدید کرده و نتیجه نهایی را به پایگاه قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا برای اعلام سهمیه لیگ قهرمانان اسیا اعلام خواهند داشت.

این هیئت امشب بوشهر را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.