  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

پیش از موعد مقرر؛

نمایندگان AFC از باشگاه شاهین بوشهر بازدید کردند

نمایندگان AFC از باشگاه شاهین بوشهر بازدید کردند

بوشهر - خبرگزاری مهر: در حالی که طبق برنامه قرار بود نمایندگان کنفدراسیون آسیا چهارشنبه هفته جاری جهت بازدید از باشگاه شاهین بوشهر به بوشهر سفر کنند اما برخلاف برنامه این سفر امروز انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، هیئت هشت نفره نمایندگان کنفدراسیون آسیا امروز از ساختمان اداری، زمین چمن اختصاصی باشگاه، استادیوم در حال ساخت 15 هزار نفری بوشهر، امکانات جانبی و سخت افزاری هیئت فوتبال استان و در پایان نیز از مجتمع تفریحی ورزشی شهدای خلیج فارس بوشهر بازدید کردند.

بازدید از باشگاه شاهین بوشهر به عنوان هشتمین باشگاه لیگ برتری کشور است که توسط نمایندگان کنفدراسیون آسیا در حال انجام است.

نمایندگان کنفدراسیون آسیا در حضور 12 روزه خود در ایران از امکانات باشگاههای ایران بازدید کرده و نتیجه نهایی را به پایگاه قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا برای اعلام سهمیه لیگ قهرمانان اسیا اعلام خواهند داشت.

این هیئت امشب بوشهر را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

کد مطلب 1078803

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها