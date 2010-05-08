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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

اختصاصی مهر/

قبر بنان تخریب نشده است/ در حال بازسازی محوطه امامزاده طاهر(ع) هستیم

قبر بنان تخریب نشده است/ در حال بازسازی محوطه امامزاده طاهر(ع) هستیم

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج، تخریب قبر استاد بنان در امامزاده طاهر(ع) این شهرستان را تکذیب کرد.

حجت الاسلام حسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: فعالیتهایی در راستای تسطیح قبور در امامزاده ها صورت می گیرد که این فعالیتها در امامزاده طاهر نیز انجام می شود.

وی ادامه داد: برخی از افراد که اطلاعات کاملی ندارند، با دیدن فعالیتهای مسطح سازی در امامزاده طاهر تصور کرده اند که این فعالیتها تخریب است درحالیکه اینگونه نیست و با هدف بازسازی و تسهیل عبور و مرور انجام شده است.

گودی موجود در محوطه امامزاده طاهر برای تردد افراد مشکل ایجاد می کرد

این مسئول بیان کرد: در قبور اطراف امامزاده طاهر(ع) قسمتی وجود دارد که قبرهای آنها در یک گودی و پایین تر از سطوح قرار گرفته بودند که این امر برای افراد مشکل ایجاد می کرد و نمی گذاشت آنها به راحتی در آن محوطه تردد کنند.

وی عنوان کرد: همچنین نظافت آن قسمت گود کار بسیار مشکلی بود ضمن اینکه زباله های زیادی در آنجا جمع می شد که نظافت و جمع آوری آنها بسیار مشکل بود به دنبال این امر تصمیم گرفتیم که آن قسمت را مسطح کنیم.

نظری اظهار داشت: بسیاری از افرادی که بستگان آنها در آن قسمت دفن شده بودند نیز در خصوص مسطح سازی به ما پیشنهاد دادند و ما نیز به دلایل یادشده با این امر موافقت کریم و عملیات مسطح سازی آغاز شد.

حتی برخی از این افراد در حد توان خود به ما پول دادند

وی خاطرنشان کرد: حتی برخی از این افراد در حد توان خود به ما پول دادند و تقاضا کردند که مسطح سازی را آغاز کینم که این امر صورت گرفت.

این مسئول افزود: قبر استاد بنان نیز در آن قسمت قرار گرفته است و متاسفانه برای عده ای این تصور ایجاد شده که قبر ایشان در حال تخریب است درحالیکه اینگونه نیست و همه فعالیتها در این زمینه با هدف مسطح سازی و بهسازی انجام گرفته نه تخریب.

500 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد

وی اضافه کرد: به منظور تحقق این امر حدود 500 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده و برای اینکه از مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید، از مهندس مربوطه خواستیم که از همه قبرهای منطقه یادشده نقشه تهیه کند و قبرها مشخص شود.

این مسئول ادامه داد: البته این کار زمان زیادی صرف کرد اما آن را با هدف جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات احتمالی انجام دادیم.

نظری اظهار داشت: همچنین در زمینه مسطح سازی پیمانکار خصوصی نیز گرفتیم و برای سنگهای قبر و حاشیه نیز در آن منطقه سنگ مناسب در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کر: برای زمین روی قبر، سنگهای سفید قروه در نظر گرفته شده و برای حاشیه ها نیز سنگ سیاه تویسرکان اختصاص دادیم که این امر نیز هزینه بوده است.

در پایان کار سنگ قبر گذاشته می شود

رئیس اوقاف کرج یادآور شد: مسطح سازی یادشده به این ترتیب است که سنگ قبرهای قبلی برداشته می شود و پس از انجام عملیات مربوطه، قبر یک طبقه به قبر دوطبقه تبدیل می شود و در پایان کار نیز سنگ قبر گذاشته می شود.

نظری افزود: روال کار معمولا به این شکل است که غیر از بستگان شخص متوفی، شخص دیگری در طبقات دیگر قبر وی دفن نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: در تعهدنامه مربوطه، این امر ذکر شده و طبق آن تعهدنامه، خانواده متوفیان نیز با امر یادشده موافق هستند و شرایط را پذیرفته اند.

رئیس اداره اوقاف کرج بیان کرد: تخریب یادشده در واقع تخریب نیست بلکه بازسازی و کمک به عبور و مرور است و باید  به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

برخی از افراد تلاش می کنند در این زمینه جوسازی کنند

نظری اضافه کرد: برخی از افراد تلاش می کنند در این زمینه جوسازی کنند درحالیکه اداره اوقاف کرج در زمینه تسطیح قبور خلاف مقررات عمل نکرده و فعالیتهای صورت گرفته کاملا منطقی است.

قبر استاد بنان پس از پایان عملیات اجرایی دوباره مثل سابق می شود

وی افزود: اداره اوقاف کرج چاره ای غیر از انجام این امر نداشته و نباید تصور کنیم قبر استاد بنان تحریب شده زیرا این قبر پس از اتمام عملیات عمرانی مانند قبرهای دیگر مثل قبل می شود.

کد مطلب 1078804

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