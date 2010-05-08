صادرات 5.3 میلیارد دلاری محصولات معدنی در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنایع و معادن از صادرات بیش از 5 میلیارد و 300 میلیون دلاری محصولات معدنی طی سال گذشته خبر داد.

بر اساس این گزارش، طی 12 ماهه منتهی به اسفند سال 88 بالغ بر 5 میلیارد و 334 میلیون دلار محصولات معدنی مانند سیمان، گچ، آهک، سنگ و غیره به خارج از کشور صادر شد.

همچنین ارزش صادرات محصولات معدنی در اسفند ماه سال گذشته نیز بالغ بر 682 میلیون و 650 هزار دلار بوده است.

بنابراین گزارش، طی 12 ماهه سال گذشته، ارزش صاردات فلزات معمولس و مصنوعات آنها بالغ بر 2 میلیارد و61 میلیون دلار بود. همچنین ارزش صادرات فلزات معمولی و مصنوعات آنها نیز در اسفند ماه سال گذشته، بالغ بر 288 میلیون و 806 هزار دلار بوده است.