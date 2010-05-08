به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در دیدار با ابوبکر خوجملی امام جمعه اهل سنت شهرستان نگین شهر اظهار داشت: علمای اهل سنت یک شهروند معمولی حساب نمیشوند بلکه این برادران دینی ما همان اعتقادی را که هم مسلکان شیعه آنها در تشکیل یک حکومت اسلامی پس از 14 قران دارند همان اعتقاد را در تشکیل نظام جمهوری اسلامی نشان دادند.
وی افزود: غرب با اسلام که تفکر حکومت دینی دارد مخالف است و اگر مسلمانان اعتقادی به تشکیل حکومت اسلامی نداشته باشند دشمنی آنها فروکش خواهد کرد.
حبیبی تصریح کرد: نمازی که برای پیاده کردن احکام الهی و تشکیل حکومت اسلامی نباشد ضرری به حال دشمنان اسلام ندارد.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مواضع رامسفلد وزیر سابق دفاع آمریکا بیان داشت: رامسفلد در سخنرانی خود گفته بود که مسلمانان پیشانی خود را بر زمین گذاشته و سجده میکنند ما با این عمل مسلمانان کاری نداریم بلکه با مسلمانانی که ادعای حکومت و مبارزه دارند مخالفیم، این سخن رامسفلد نشان میدهد برای غرب دشمنی با شیعه و سنی تفاوتی ندارد بلکه هدف آنها نابودی کل جهان اسلام و تفکر حکومت دینی است.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: غربیها قران 21 را قرن تقابل اسلام و حکومت غربی میدانند و اینکه اگر عدهای خیال میکنند مشکل ما با آنها یک سوءتفاهم است و با لبخند این سوء تفاهم برطرف میشود کاملا در اشتباه هستند، دشمنی آنها با ما دشمنی ریشه دار است.
حبیبی تاکید کرد: برای دشمن حزبالله شیعه و یا حماس اهل تسنن تفاوتی ندارد سیاست آنها نابودی تفکر اسلامی است.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اختلاف افکنی دشمنان در میان فرقههای اسلامی گفت: دشمنان شیعه و سنی را بر علیه هم تحریک میکنند تا فرقههای اسلامی به جان هم بیفتند و خود بر آنها حکومت کنند، فرقههای اسلامی مشترکات بسیاری دارند که باید آن را حفظ و تقویت کنند.
وی افزود: اگر کسی از تفرقه میان فرقههای اسلام دم بزند عامل استکبار و دشمن مسلمانان است باید هوشیار باشیم ورود هر یک از فرقههای اسلامی به خط قرمز دیگر فرقهها باعث ضربه خوردن جهان اسلام میشود، هر کس به تفرقه میان سنی و شیعه دامن بزند خائن است.
حبیبی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: راه نجات جهان اسلام این است که کلیه فرقههای اسلامی با وحدت در اصول اعتقادی مشترک صف خود را در مقابل دشمنان محکم کنند.
آخوند ابوبکر خوجملی امام جمعه اهل سنت نگین شهر نیز در این دیدار گفت: در میان اهل سنت و شیعیان اختلافی در اینکه ضرورت وجود رهبری دینی که احکام اسلامی را رعایت کند وجود ندارد.
وی افزود: اهل سنت محبت به اهل بیت (ع) داشته و اعتقادات فقهی و اشتراکات زیادی با تشیع دارد که باید اعتقادات مشترک تقویت شود.
امام جمعه اهل سنت نگین شهر با بیان اینکه دشمن به دنبال تفرقه میان سنی و شیعه است اظهار داشت: هدف اصلی دشمنان این است که جهان اسلام اعم از همه فرقههای اسلامی را از بین ببرد و برای آنها شیعه و سنی تفاوتی ندارد.
آخوند ابوبکر خوجملی تاکید کرد: امام خمینی(ره) با بیداری جهان اسلام و تاکید بر ضرورت وحدت در میان مسلمانان خطری بزرگ را برای دشمنان ایجاد کرد که در حال حاضر یکی از دلایل حضور اشغالگران در منطقه این است که بیداری جهان اسلام را از بین ببرد.
وی افزود: امام خمینی (ره) نماد مبارزه با جهانخواران و دشمنان اسلام است و امروز نیز مقام معظم رهبری خلف صالح امام خمینی (ره) هستند که با قدرت و قوت راه امام (ره) را ادامه میدهند.
امام جمعه اهل سنت شهرستان نگین شهر تصریح کرد: دشمنان هیچگاه خیر خواه امت اسلامی نیستند بلکه میخواهند اهداف شیطانی خود را در جهان پیدا کنند و از آنچه میترسند وحدت و ایمان مسلمانان است. وی در پایان گفت: استکبار جهانی به دنبال ایجاد تفرقه میان مذاهب اسلامی است و ما باید با وحدت و پایبندی در اعتقادات و اصول مشترک در مقابل آنها بایستیم.
نظر شما