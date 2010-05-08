به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب ‏موتلفه ‏اسلامی در دیدار با ابوبکر خوجملی امام جمعه اهل سنت شهرستان نگین شهر اظهار داشت: ‏علمای اهل سنت ‏یک شهروند معمولی حساب نمی‌شوند بلکه این برادران دینی ما همان اعتقادی را که ‏هم مسلکان شیعه آنها در ‏تشکیل یک حکومت اسلامی پس از 14 قران دارند همان اعتقاد را در تشکیل ‏نظام جمهوری اسلامی نشان دادند‏‎.

وی افزود: غرب با اسلام که تفکر حکومت دینی دارد مخالف است و اگر مسلمانان اعتقادی به تشکیل ‏حکومت ‏اسلامی نداشته باشند دشمنی آنها فروکش خواهد کرد‎.

حبیبی تصریح کرد: نمازی که برای پیاده کردن احکام الهی و تشکیل حکومت اسلامی نباشد ضرری به حال ‏‏دشمنان اسلام ندارد‎.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مواضع رامسفلد وزیر سابق دفاع آمریکا بیان داشت: رامسفلد در ‏‏سخنرانی خود گفته بود که مسلمانان پیشانی خود را بر زمین گذاشته و سجده می‌کنند ما با این عمل ‏مسلمانان کاری ‏نداریم بلکه با مسلمانانی که ادعای حکومت و مبارزه دارند مخالفیم، این سخن رامسفلد ‏نشان می‌دهد برای غرب ‏دشمنی با شیعه و سنی تفاوتی ندارد بلکه هدف آنها نابودی کل جهان اسلام و ‏تفکر حکومت دینی است‏‎.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: غربی‌ها قران 21 را قرن تقابل اسلام و حکومت غربی می‌دانند و ‏اینکه ‏اگر عده‌ای خیال می‌کنند مشکل ما با آنها یک سوءتفاهم است و با لبخند این سوء تفاهم برطرف ‏می‌شود کاملا در ‏اشتباه هستند، دشمنی آنها با ما دشمنی ریشه ‌دار است‎.

حبیبی تاکید کرد: برای دشمن حزب‌الله شیعه و یا حماس اهل تسنن تفاوتی ندارد سیاست آنها نابودی ‏تفکر اسلامی ‏است‎.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اختلاف افکنی دشمنان در میان فرقه‌های اسلامی گفت: دشمنان ‏شیعه و ‏سنی را بر علیه هم تحریک می‌کنند تا فرقه‌های اسلامی به جان هم بیفتند و خود بر آنها حکومت ‏کنند، فرقه‌های ‏اسلامی مشترکات بسیاری دارند که باید آن را حفظ و تقویت کنند‎.

وی افزود: اگر کسی از تفرقه میان فرقه‌های اسلام دم بزند عامل استکبار و دشمن مسلمانان است باید ‏هوشیار ‏باشیم ورود هر یک از فرقه‌های اسلامی به خط قرمز دیگر فرقه‌ها باعث ضربه خوردن جهان اسلام ‏می‌شود، هر ‏کس به تفرقه میان سنی و شیعه دامن بزند خائن است‎.

حبیبی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: راه نجات جهان اسلام این است که کلیه فرقه‌های اسلامی با ‏وحدت در ‏اصول اعتقادی مشترک صف خود را در مقابل دشمنان محکم کنند‎.

آخوند ابوبکر خوجملی امام جمعه اهل سنت نگین شهر نیز در این دیدار گفت: در میان اهل سنت و شیعیان ‏اختلافی ‏در اینکه ضرورت وجود رهبری دینی که احکام اسلامی را رعایت کند وجود ندارد‎.

وی افزود: اهل سنت محبت به اهل بیت (ع) داشته و اعتقادات فقهی و اشتراکات زیادی با تشیع دارد که ‏باید ‏اعتقادات مشترک تقویت شود‎. ‎

امام جمعه اهل سنت نگین شهر با بیان اینکه دشمن به دنبال تفرقه میان سنی و شیعه است اظهار ‏داشت: هدف ‏اصلی دشمنان این است که جهان اسلام اعم از همه فرقه‌های اسلامی را از بین ببرد و ‏برای آنها شیعه و سنی ‏تفاوتی ندارد‏‎.

آخوند ابوبکر خوجملی تاکید کرد: امام خمینی(ره) با بیداری جهان اسلام و تاکید بر ضرورت وحدت در میان ‏‏مسلمانان خطری بزرگ را برای دشمنان ایجاد کرد که در حال حاضر یکی از دلایل حضور اشغالگران در ‏منطقه ‏این است که بیداری جهان اسلام را از بین ببرد‎.

وی افزود: امام خمینی (ره) نماد مبارزه با جهانخواران و دشمنان اسلام است و امروز نیز مقام معظم ‏رهبری ‏خلف صالح امام خمینی (ره) هستند که با قدرت و قوت راه امام (ره) را ادامه می‌دهند‎.

امام جمعه اهل سنت شهرستان نگین شهر تصریح کرد: دشمنان هیچگاه خیر خواه امت اسلامی نیستند ‏بلکه ‏می‌خواهند اهداف شیطانی خود را در جهان پیدا کنند و از آنچه می‌ترسند وحدت و ایمان مسلمانان ‏است‎. وی در پایان گفت: استکبار جهانی به دنبال ایجاد تفرقه میان مذاهب اسلامی است و ما باید با وحدت و ‏پایبندی در ‏اعتقادات و اصول مشترک در مقابل آنها بایستیم. ‏