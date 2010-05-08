شاگردان دوستی برابر جوانان ارمنستان متوقف شدند/ 2 دیدار خارجی تا پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 19 سال ایران که نخستین اردوی خارجی خود را از روز پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه در شهر ایروان ارمنستان آغاز کرده است، جمعه شب برابر تیم جوانان این کشور به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت داد.

در این دیدار ابتدا هادی دهقانی در دقیقه 61 برای تیم زیر 19 سال کشورمان گل زد اما تیم میزبان در دقیقه 80 گل تساوی را به ثمر رساند. بازیکنان تیم ایران در حالی مقابل تیم ارمنستان با نتیجه تساوی یک بریک از زمین خارج شدند که بیش از 10 موقعیت گلزنی را در این مسابقه از دست داده بودند.

شاگردان علی دوستی که در هتل "رجیفه" شهر ایروان مستقر هستند، صبح امروز شنبه یک جلسه تمرین ریکاوری را انجام دادند و عصر امروز هم تمرین دیگری را در این شهر برگزار می کنند.

تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان فردا یکشنبه شب در دومین دیدار تدارکاتی خود در این کشور اروپایی، مجددا برابر تیم جوانان ارمنستان به میدان می رود.

کاروان این تیم روز دوشنبه هم یک جلسه تمرین در ارمنستان برگزار کرده و ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه از ایروان راهی مسکو می شود که پس از توقفی هشت ساعته در فرودگاه این شهر، به شهر کی‌یف اوکراین می روند.

شاگردان علی دوستی روز چهارشنبه هفته جاری در دیداری تدارکاتی برابر تیم جوانان اوکراین قرار می گیرند و بعدازظهر پنجشنبه هفته جاری از کی‌یف راهی شهر مسکو شده و از آنجا به تهران باز می گردند.

تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال (جوانان) آسیا که طی روزهای 3 تا 18 اکتبر سال 2010 (11 تا 26 مهرماه سال 1389) در دو ورزشگاه "زیبو اسپورت" و "لینزی استادیوم" شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می شود، آماده می کند.