برنامه های رسانه ملی باید براساس واقعیتها پیش برود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم ظهر شنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان که در سالن همایشهای این مرکز برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر بخواهیم در رسانه ملی کار رسانه ای برای همه نقاط ایران زمین انجام دهیم باید شبکه های استانی در کنار مردم و از بطن مردم باشند.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما افزود: رسانه ملی در کنار سایر رسانه ها در کشور نباید اجازه دهند رسانه های بیگانه کارکردهای سلطه جویانه خود را پیاده کنند.

وی عنوان کرد: اغراق، دروغگویی و بیان اخبار به صورت غیرواقعی از اهداف رسانه های غربی است که با تکرار مطالب غیرواقعی سعی در جای دادن آن در باور مردم دارند .

موسوی مقدم با بیان اینکه "داشتن زبان و هدف مشترک یکی از کارکردهای حیاتی رسانه است"، گفت: رسانه باید با برنامه ریزی به آن نقطه از هدف دست پیدا کند که ضمن توسعه اهداف رسانه ای، اعتماد عمومی مخاطب را نیز در بر داشته باشد.

معاون سازمان صدا و سیما با تأکید بر اینکه، رسانه ها باید همسو با مردم باشند، تصریح کرد: رسانه ها ضمن همسویی با مردم و بیان مشکلات و مسائل آنها باید با بیان هنرمندانه و نقادانه مشکلات، کارهای انجام شده و توانمندی ها را نیز روایت کنند و در ضمن باید فعالیت رسانه ها به گونه ای باشد که اعتماد مردم را نیز از دست ندهند.

وی با بیان این مطلب که باید در سیستان و بلوچستان به عنوان دیار کار و وحدت برکات بسیاری از نتیجه فعالیت رسانه ها حاصل شود، اظهار داشت: در استان سیستان و بلوچستان تلاشهای بسیاری برای سازندگی توسط نظام جمهوری اسلامی انجام شده که باید برای مردم گفته شود چرا که سیستان و بلوچستان، استانی است که برای خیلی ها ناشناخته مانده و باید با هنرمندی خاص توانمندی های استان را به مردم معرفی کرد .

سید رمضان موسوی مقدم اعلام کرد: حرکت رسانه ملی در راستای سند توسعه سیستان و بلوچستان تدوین شده است و در هر زمانی با نگاه به آینده در سطح شبکه های ملی برنامه سازی ها صورت می پذیرد و اگر جایی ایراد دارد باید با همفکری آن ایراد رفع شود تا مانعی برای پیشرفت و توسعه منطقه نباشد .

در این مراسم رضا رحیمی به عنوان مدیرکل جدید صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان معرفی و از تلاشهای رضا علی نژاد مدیرکل قبلی این مرکز تقدیر شد .

رضا علی نژاد اواخر سال گذشته به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیما مرکز کردستان معرفی شد و تا امروز صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان با سرپرست اداره می شد .

همچنین معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از پروژه بزرگ ساختماهای صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان که با 12 هزار متر مربع زیر بنا در حال احداث است بازدید کرد .

در طراحی این پروژه که از سال 1384 آغاز شده و در حال حاضر 40 درصد از عملیات ساختمانی آن انجام شده است، تمامی قسمتهای اداری، فنی، تأسیسات، کتابخانه و آرشیو و سیستمهای پیشرفته، ضبط، پخش و تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی پیش بینی شده است .

همچنین سید رمضان موسوی مقدم از طرح استودیوی فضای باز سیما، ساختمان در دست احداث فروشگاه و باشگاه خبرنگاران جوان، سالن و تأسیسات ورزشی مرکز و پروژه دوربینهای مدار بسته ساختمانهای صدا و سیما بازدید کرد .

خبرگزاری مهر در اسفندماه 88 در گزارشی انتصاب رضا رحیمی که پیش از به عنوان مدیرکل صدا و سیمای مرکز ایلام فعالیت می کرد را گمانه زنی کرده بود.