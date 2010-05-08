ایران در صورت مبادله سوخت نباید از تولید آن دست بردارد

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: معتقدم موضوع مبادله سوخت موضوعی فرعی است که جنبه سیاسی یافته است چرا که اصل مورد نظر اختلاف 1+5 با جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به دریافت سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران از سوی جمهوری اسلامی ایران در سال 1990 و حتی قبل از آن موضوع مبادله سوخت را یک موضوع عادی که جنبه سیاسی یافته است خواند.

نماینده اسلام آباد غرب با اشاره به میانجیگری ترکیه و برزیل در بحث تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران گفت: اگر ملاحظات ایران در مبادله سوخت رعایت شود اصل مبادله در مرزهای ثالث هیچ گونه ایرادی ندارد.

فلاحت پیشه با بیان اینکه ایران باید در حد نیاز خود نسبت به مبادله سوخت اقدام کند تصریح کرد: ما نباید بیشتر از سوخت دریافتی اورانیوم غنی سازی شده به غرب واگذار کنیم بلکه باید به اندازه ای که سوخت دریافت کنیم اورانیوم غنی شده به آنها بدهیم .

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه حتی در صورت تامین سوخت راکتور تهران جمهوری اسلامی ایران باید به تولید سوخت ادامه دهد و از حق مسلم خود در این زمینه برای تامین سوخت کنار نکشد افزود: ما با یک سوم میزان مورد نیاز می توانیم مشکلات رآکتور تهران را تا زمانی که این راکتور بتواند از لحاظ فنی کار کند تامین کنیم.

وی اظهار داشت: حال زمان آن نیست که کشورهای بزرگ بتوانند بحرانی را آغاز کنند و در نهایت با تقسیم غنائم و منافع ناشی از آن یک بحران را به سرانجام برسانند، همانطور که در موضوع عراق و افغانستان هم آغاز کننده آنها بودند اما قطعا تمام کننده نخواهند بود.

فلاحت پیشه در پایان خاطر نشان کرد: یکی از موضوعاتی که باعث شده تا کشورهایی مثل ترکیه و برزیل در بحث مبادله سوخت میانجیگری کنند حقانیت ایران در این موضوع است و اینکه قطعا اگر بحرانی علیه کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران آغاز شود بسیاری از کشورها در این بین متضرر خواهند شد.