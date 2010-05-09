به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سعادتنامه» که از سوی انتشارات «مالیرو»ی اسپانیا منتشر شده است، به دستور سلطان مراد عثمانی (سلطان مراد سوم) برای دخترش فاطمه تألیف شده است.
این کتاب حاوی اطلاعاتی در حوزههای گوناگون علوم و فرهنگ گذشته، قیافهشناسی، تأثیر کواکب بر انسان، بدن انسان، جغرافیای جهان اسلام و جدولهای مختلف برای تعبیر خواب، اخلاق و سایر علم است.
تمام نقاشیها و مینیاتورهای این کتاب که هماکنون از سوی انتشارات حکمت در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است تحت نظارت استاد «عثمانی»، یکی از مطرحترین هنرمندان آن دوره، انجام شده است.
سعادتنامه دارای چاپی نفیس است که به شیوه تکنسخهای ارائه شده و در چاپ آن پودر طلای واقعی، نقره و رنگهای اصیل طبیعی به کار رفته است. همچنین صحافی آن نیز به صورت دستساز و با عالیترین تکنیکهای اساتید فن انجام گرفته است.
متن کتاب «سعادتنامه» به زبان ترکی عثمانی است اما در کتاب دیگری به صورت جلد دوم و تمام رنگی، کلیه صفحات کتاب به سه زبان انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی ترجمه و به صورت مجزا قابل ارائه است.
گفتنی است «مالیرو»، ناشر اسپانیایی، اقدام به چاپ کتابهای قدیمی به طور محدود و فقط برای یک بار در دنیا و با شماره سریالهای مشخص نموده است. «طب ساده»، «روشهای حفظ سلامتی در قرون وسطی»، «درخشش خورشید»، «انجیل قدیس لوئی»، «گنجها»، «اطلس میلر»، «مزامیر انگلیسی و کاتالانی» و «مکاشفه یوحنا به زبان سلامان» از این جملهاند.
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