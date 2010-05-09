به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سعادت‏نامه» که از سوی انتشارات «مالیرو»ی اسپانیا منتشر شده است، به دستور سلطان مراد عثمانی (سلطان مراد سوم) برای دخترش فاطمه تألیف شده است.

این کتاب حاوی اطلاعاتی در حوزه‏های گوناگون علوم و فرهنگ گذشته، قیافه‏شناسی، تأثیر کواکب بر انسان، بدن انسان، جغرافیای جهان اسلام و جدول‏های مختلف برای تعبیر خواب، اخلاق و سایر علم است.

تمام نقاشی‏ها و مینیاتورهای این کتاب که هم‏اکنون از سوی انتشارات حکمت در دسترس علاقه‏مندان قرار گرفته است تحت نظارت استاد «عثمانی»، یکی از مطرح‏ترین هنرمندان آن دوره، انجام شده است.

سعادت‏نامه دارای چاپی نفیس است که به شیوه تک‏نسخه‏ای ارائه شده و در چاپ آن پودر طلای واقعی، نقره و رنگ‏های اصیل طبیعی به کار رفته است. هم‏چنین صحافی آن نیز به صورت دست‏ساز و با عالی‏ترین تکنیک‏های اساتید فن انجام گرفته است.

متن کتاب «سعادت‏نامه» به زبان ترکی عثمانی است اما در کتاب دیگری به صورت جلد دوم و تمام رنگی، کلیه صفحات کتاب به سه زبان انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی ترجمه و به صورت مجزا قابل ارائه است.

گفتنی است «مالیرو»، ناشر اسپانیایی، اقدام به چاپ کتاب‏های قدیمی به طور محدود و فقط برای یک بار در دنیا و با شماره سریال‏های مشخص نموده است. «طب ساده»، «روش‏های حفظ سلامتی در قرون وسطی»، «درخشش خورشید»، «انجیل قدیس لوئی»، «گنج‏ها»، «اطلس میلر»، «مزامیر انگلیسی و کاتالانی» و «مکاشفه یوحنا به زبان سلامان» از این جمله‏اند.