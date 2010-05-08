ایرانیان معلمان نخست بشریت بودند/ تولید انسان در 50 سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، اسفندیار رحیم مشایی ظهر شنبه در بیست و ششمین مراسم بزرگداشت مقام معلم در اردوگاه دانش آموزی بادله ساری افزود: از افتخارات بزرگ ملت ایران این بوده که همواره در تاریخ معلم بودند.

وی خاطرنشان کرد: ایرانیان از پایه گذاران تمدن بشری هستند و این پایه گذاری در سایه توسعه و تکمیل دین و علوم صورت گرفته و بدون کسب معرفت در حوزه های علمی ، تمدن استوار نمی شود.

مشایی با اشاره به اینکه ایرانیان به موازات تمدن بشری معلمان نخست جامعه بشری در تاریخ بوده اند، خاطرنشان کرد: اگر نوع نگاه تعالی اسلام به دانش نبود بدون تردید باید گفت که ایرانیان به اسلام روی خوش نشان نمی دادند.

وی با بیان اینکه زیباترین محل پیوند این دو فرهنگ، خدمات متقابل علمی و ایرانیان و اسلام است، افزود: در پایه گذاری فرهنگ و تمدن اسلامی، ایرانیان در کنار خواهران و برادران عرب کوشش کردند و اگر سهم شان در این عرصه بیشتر از دیگر ملتها نبوده باشد، کمتر نیست.

مشایی با اشاره به اینکه بخش کوچکی از فرهنگ و تمدن اسلامی در تاریخ محقق شد، گفت: این صحبت به آن دلیل است که در طی این قرنها فرصت مدیریت برای توسعه و دانش و گسترش معرفت به ائمه بزرگوار داده نشد و کسانی بر مسند قدرتها نشستند که صلاحیت اداره امور را نداشتند.

وی تصریح کرد: در بدو ورود اسلام به ایران شاهد بروز و جلوه معلمی هستیم و جنس انقلاب اسلامی نیز از معلمی و نور است.

رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار داشت: بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز علاوه بر آنکه به مانند انبیاء همه شئون زندگی شان معلمی بود شغل و کسوت امام عزیز نیز معلمی بود و اکنون رهبر فرزانه انقلاب در کنار سایر مسئولیت ها یک معلم هستند و شاگرد تربیت می کنند.

مشایی با اشاره به اینکه امروز به فناوری رسیده ایم که بخشی از اجزای بدن از طریق کشت ساخته می شود، اظهار داشت: این همان شبیه خلق کردن است و بشر به سرعت در این بخش پیشرفت کرده و اکنون بحث ساخت قلب و کلیه مصنوعی است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود در 50 تا 100 سال آینده می توان انسان تولید کرد، افزود: فردا انسان هایی توسط انسان خلق می شوند که نمی توانیم تشخیص دهیم که واقعی بوده یا نه چرا که تمام کارهایی که انسان بتواند انجام دهد این بشر مصنوعی نیز انجام می دهد.