رزمایش تاکتیکی نیروی زمینی ارتش در جنوب سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در منطقه عمومی جاسک، نیروی زمینی ارتش با حضور یگانهای پیاده، زرهی، توپخانه، مخابرات و هوانیروز در منطقه جنوب سیستان و بلوچستان رزمایش تاکتیکی خود را آغاز کرد.

در این رزمایش یگان هایی از لشکر 88 زاهدان، لشکر 30 گرگان، تیپ 65 نیروهای ویژه هوابرد، گروه های 44 و 55 توپخانه یگان پهباد و هوانیروز در وسعت 400 کیلومتر مربع در منطقه عمومی ایرانشهر و چابهار عملیات خود را اجرا کردند.

این عملیات تحت کنترل و هدایت قرارگاه عملیاتی جنوب شرق ارتش به صورت دو طرفه کنترل شده با رویکرد جنگ ناهمطراز در حال اجرا است.