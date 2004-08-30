روابط حسنه تهران و بغداد ضامن حفظ ثبات امنيت در منطقه خواهد بود

به گزارش خبرگزاري "مهر" حسن روحاني با ابراز خرسندي از اينكه حوادث خونبار نجف اشرف با مديريت مرجعيت شيعه پايان يافته، گفت: عتبات مقدس در عراق همواره، قلوب مسلمانان را متوجه اين كشور كرده است و از لحاظ فرهنگي و معنوي كشورهاي عربستان سعودي، عراق و ايران براي مسلمانان جهان جايگاه ويژه دارند. تاريخ عراق بيانگر اين حقيقت است كه مرجعيت شيعه هميشه عامل وحدت، ثبات، امنيت و استقلال براي عراق بوده، ضمن اينكه عامل كليدي براي اتصال پيوند ساير ملتهاي مسلمان با ملت عراق است.

روحاني با اشاره به مشكلاتي كه رژيم گذشته در روابط و امنيت مرزهاي دو كشور آفريد، گفت: تهران در دوران جديد، مرزهاي دو كشور را مرزهاي دوستي تلقي مي كند. ايران مايل به تقويت روابط سياسي ، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي با عراق است و براي تامين امنيت عراق از هيچ كمكي دريغ نخواهد كرد. زيرا نه تنها امنيت دو كشور بهم گره خورده، بلكه امنيت عراق با امنيت منطقه و خروج هر چه سريعتر نيروهاي خارجي مرتبط است.

دبير شورايعالي امنيت ملي، استقرار دولت منتخب مردم عراق در آينده نزديك را از مهمترين مسائل عراق تلقي نموده و تحقق اين مهم را صرفا با تامين امنيت و ثبات در عراق ممكن دانست.

دكتر روحاني فعاليت گروههاي تروريستي موجود در عراق همچون القاعده ، انصار الاسلام و منافقين را مغاير مصالح ملي دو كشور خوانده و تروريسم را مخل امنيت كل منطقه دانست و خواستار همكاري جمعي كشورهاي منطقه براي مبارزه با تروريسم گرديد.

وي معاهده 1975 را مبناي مهمي براي همكاريهاي امنيتي و مسائل مرزي دو كشور توصيف نمود و بر آمادگي تهران در اين مورد تاكيد نمود.

دكتر" برهم احمد صالح" معاون نخست وزير عراق در اين ديدار با اشاره بر روابط تاريخي دو كشور گفت: ما هرگز كمك هاي جمهوري اسلامي ايران در دوران مبارزه با صدام را فراموش نمي كنيم. دو كشور ايران و عراق براي بازسازي روابط گذشته دو كشور در جهت تامين منافع ملي دو طرف، مسووليت مشترك دارند و بغداد براي تحقق اين مهم آمادگي كامل دارد. روابط تهران - بغداد بايد بر اساس همكاري و دوستي كامل باشد. وضعيت گذشته روابط مانع پيشرفت در روابط بوده و ما براي رفع موانع گذشته آمادگي داريم.

در اين ديدار كه وزراي كشور، راه و ترابري و امور استانهاي دولت موقت و سفير جديد عراق در تهران نيز حضور داشتند هيات عراقي خواستار همكاري تهران براي بازسازي و تامين ثبات و امنيت عراق شد.

" برهم احمد صالح" با تاكيد بر ضرورت درك منطقه اي در مورد شرايط جديد عراق گفت: مناسب است برخورد راهبردي كشورهاي منطقه به ويژه ايران، متناسب با شرايط ويژه و جديد عراق باشد. همكاري هاي امنيتي عراق با ايران از ضرورت خاصي برخوردار است. ما اجازه نخواهيم داد كه تهديدي از كانون عراق متوجه ايران باشد.

نيروهاي چند مليتي قصد حضور بلند مدت در عراق را ندارند و بايد پس از بهبود اوضاع عراق و تشكيل حكومت ملي در عراق، كشور را ترك كنند.

معاون نخست وزير عراق همچنين در اين ديدار از كشورهاي همسايه عراق براي مبارزه با گروههاي خشونت طلب و تروريست استمداد طلبيده و خواستار كنار گذاشتن گذشته هاي تلخ در روابط دو كشور و گشودن فصل جديد در روابط شد.

وي همچنين تصريح نمود كه گروهك تروريستي منافقين از متحدين صدام بودند و لذا حضور آنها در خاك عراق را مغاير منافع ملي كشورش مي داند.

معاون نخست وزير عراق با تاكيد بر اهميت فوق العاده حرمت حضرت علي (ع) گفت: بحمدالله با طرح آيت الله سيستاني بحران نجف كنترل شده است .

وي ابراز اميدواري نمود كه همكاريهاي تهران - بغداد تاثير مهمي بر همكاريهاي جمعي در كل منطقه داشته باشد.

معاون نخست وزير عراق برگزاري كنفرانس بين المللي با حضور اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل، هشت كشور صنعتي، همسايگان عراق، رييس سازمان كنفرانس اسلامي و رييس شوراي همكاريهاي خليج فارس براي تبادل نظر و همكاري براي حل و فصل مسائل مهم عراق را پيشنهاد نمود.

وزير كشور عراق نيز در اين ديدار با اشاره به روابط ديني، قومي ، فرهنگي و تاريخي دو كشور گفت: صدام حسين يكي از مشكلات سياسي در روابط دو كشور بود كه امروز ساقط شده است.

هيچ كشور و ملتي در دنيا اشغال كشورش توسط نيروهاي خارجي را نمي پسندد . ملت عراق اكنون مي تواند زمام امور كشورش را به عهده گيرد. تجاوز صدام به ايران در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تحميل 8 سال جنگ و خسارت سنگين به مردم ايران، موجب خسران فراوان شد. اما امروز عراق يك كشور دوست ايران است و براي بهترين رابطه با تهران آماده است.