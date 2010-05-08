پذیرش مقاله ای از ایران در کنفرانس جهانی "ایفلا"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران، کنفرانس "ایفلا" هر سال در ماه آگوست میلادی با بیش از 2000 شرکت کننده برگزار می شود و این نهاد بین الملیل هر سال تعداد محدودی گرانت را که هزینه شرکت در کنفرانس، اقامت و سفر را در بر می گیرد به شرکت کنندگان در این بخش اعطا می کنند که شرکت کنندگان دربخش گرانت براساس رزومه و تجربه کاری انتخاب می شوند.

امسال کنفرانس ایفلا در شهر گوتنبرگ کشور سوئد برگزار می شود و تعداد 35 نفر موفق به اخذ گرانت از بین 250 نفر شرکت کننده در این رقابت شدند که مریم ذاکرحمیدی از ایران یکی از دریافت کنندگان گرانت از کنفرانس ایفلا است.

علاوه بر شرکت در کنفرانس ایفلا در تاریخ 9 الی 16 ماه آگوست میلادی برگزیدگان گرانت امسال2 روز قبل از برگزاری کنفراس ایفلا یعنی 7 آگوست دعوت به شرکت در کنفرانس کتابدار جهانی شده اند که در شهر بوراس سوئد برگزار خواهد شد.



