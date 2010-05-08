به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب هدف علم را دستیابی به روایتهایی هر چند صادق‌تر از واقعیت می‌داند که این روایت‌ها در قالب نظریه‌های علمی ارائه می‌شوند.

در سه فصل نخست این کتاب نویسنده تلاش کرده گزارشی از مهمترین کارهای انجام شده در فلسفه علم برای معرفی ساختار نظریه‌های علمی ارائه دهد.

فصل چهارم کتاب به بررسی رابطه میان آزمایش و نظریه اختصاص دارد و در فصل پنجم نیز شباهتها و تفاوتهای علوم طبیعی و علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اند.

کتاب دیگری که از این ناشر به تازگی منتشر شده "روان شناسی علم" اثر آرش موسوی است. نویسنده در این کتاب به بررسی تأثیرات خانواده و محیط پیرامون دانشمندان بر خصوصیات شخصیتی و تأثیرپذیری علمی از محیط زندگی و کار آنان می‌پردازد.

نویسنده معتقد است دانشمندان همچون تمام انسانهای دیگر در یک متن زیستی، روان شناختی و اجتماعی کار می‌کنند و لذا متأثر از محیط هستند.