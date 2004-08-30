سفر شيراك به روسيه به تعويق افتاد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه سوئيسي باسلر ، دفتر رياست جمهوري فرانسه با اعلام اين خبر اظهار داشت : "ژاك شيراك " رئيس جمهوري فرانسه كه در نظر داشت صبح امروز ( دوشنبه ) به منظور ديدار سه جانبه با " گرهارد شرودر " صدر اعظم آلمان و " ولاديمير پوتين " رئيس جمهوري روسيه به اين كشور سفر كند ، سفر خود را به تعويق انداخت .

اين منبع خبري در ادامه خاطر نشان ساخت : رئيس جمهوري فرانسه پيش از ظهرفردا سه شنبه راهي روسيه خواهد شد . وي قصد دارد در اين ديدار 2 روزه با صدر اعظم آلمان و همتاي روسي خود پيرامون تقويت و بهبود روابط سه جانبه و بحران عراق به گفتگو و تبادل نظر بپردازد .