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۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۲:۲۵

به دنبال گروگانگيري در عراق؛

سفر شيراك به روسيه به تعويق افتاد

پس از گروگانگيري دو تبعه فرانسوي در عراق رئيس جمهوري اين كشور سفر خود به روسيه را به تعويق انداخت .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه سوئيسي باسلر ، دفتر رياست جمهوري فرانسه با اعلام اين خبر اظهار داشت :  "ژاك شيراك " رئيس جمهوري فرانسه كه در نظر داشت صبح امروز ( دوشنبه ) به منظور ديدار سه جانبه با " گرهارد شرودر " صدر اعظم آلمان و " ولاديمير پوتين " رئيس جمهوري روسيه به اين كشور سفر كند ، سفر خود را به تعويق انداخت .

اين منبع خبري در ادامه خاطر نشان ساخت : رئيس جمهوري فرانسه پيش از ظهرفردا سه شنبه راهي روسيه خواهد شد . وي قصد دارد در اين ديدار 2 روزه با صدر اعظم آلمان و همتاي روسي خود پيرامون تقويت و بهبود روابط سه جانبه و بحران عراق به گفتگو و تبادل نظر بپردازد .

 

کد مطلب 107892

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