به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا عصر روز سه شنبه هفته جاری (21 اردیبهشت‌ماه) با حضور در باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا ضمن نشست با مدیران ارشد این شرکت از محل تمرینات و امکانات ورزشی این باشگاه بازدید خواهند کرد.

همچنین در این بازدید، نمایندگان AFC به بررسی پیشنهادات باشگاه سایپا برای بهبود و ارتقا وضعیت کنونی سطح فوتبال در باشگاه‌های آسیایی می پردازند. در این جلسه همچنین مسئولان اجرایی برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از روند مالی، وضعیت سود و زیان باشگاه و همچنین نحوه بازاریابی‌ها به منظور درآمدزایی هرچه بیشتر مطلع خواهند شد.