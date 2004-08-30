انديشه امام موسي صدر نبايد در گيرودارهاي روزمره فراموش شود (2)

سرويس سياسي خبرگزاري مهر - اما چند نفر ازجوانان ايراني موسي صدر را مي شناسند، آيا آشنايي با ديدگاههاي امام موسي صدر حق جوانان نيست؟ و يا پي گيري براي معلوم شدن سرنوشت او ازمقامات ليبيايي حق يك شهروند عادي ايراني نيست؟

چندي پيش طيف وسيعي ازنخبگان وهنرمندان طي نامه اي ازرييس جمهور خواستار رسيدگي به مسئله امام موسي صدر شده اند. اين نامه در پي ناكامي مذاكراتي بود كه از 6 سال پيش براي نيل به اين هدف آغاز شده است ، اكنون كه وقت كشي ليبي برايران و لبنان آشكار شده هر دو دولت درتلاش هستند كه ليبي را مجبور به پاسخگويي جدي كنندو از سوي ديگر با توجه به اينكه امسال سال پاسخگويي به ملت نام گذاري شده است نخبگان منتظرپاسخ عملي از سوي دولت ايران هستند.

رباب صدر خواهر امام موسي صدر با اشاره به اينكه عليرغم گذشت 26 سال از ربوده شدن امام صدر هيچ اقدام جدي براي پيگيري اين پرونده انجام نشده است، گفت: همان دستها و قدرتهاي كه باعث و عامل ربودن امام موسي صدرشده اند از روشن شدن سرگذشت و آزادي وي هم جلو گيري مي كنند.



رباب صدر خواهر امام موسي صدركه در نخستين گفتگوي خود با رسانه هاي فارسي زبان با خبرنگارسياسي "مهر" در آستانه بيست وششمين سالگرد ربوده شدن امام موسي صدرگفتگو ميكرد، با بيان اين مطلب افزود: علل زيادي براي به نتيجه نرسيدن اين پرونده با گذشت 26 سال وجود دارد. براي آزادي ايشان فشارهاي سياسي واقتصادي لازم است كه خانواده و حتي طايفه شيعه لبنان چنين قدرتي را ندارد.

وي با اشاره به اينكه يك دولت قدرتمند بايد فشارهاي سياسي لازم را اعمال كند، گفت: سالهاي اول ربودن امام درليبي، لبنان درگير جنگهاي داخلي و ايران درگير مسايل انقلاب و پس از آن گرفتار جنگ با عراق بود. بعد ازآن هم كه جنگ داخلي در لبنان تمام شد دولت اين كشور قدرتي نداشت كه به ليبي فشارآورد. در ايران هم مسايل متعدد ديگري وجود داشت كه باعث مي شد پيگيري پرونده امام موسي صدر دراولويت قرارنگيرد.مقام معظم رهبري هم به شدت از پيگيري اين پرونده حمايت مي كنند و فرموده اند ما قضيه امام موسي صدر را تا آخر حتي به قيمت قطع روابط با كشور ليبي و شكايت درمجامع بين المللي ادامه خواهيم داد .



رباب صدر با اشاره به اينكه دوره آقاي خاتمي را مي توان دوره اي ارزيابي كرد كه اراده جدي براي آزادي امام موسي صدر بوجود آمد، ادامه داد: وقتي صحبت از تعامل يا دخالت دولتي مي كنيم ابتدا بايد راهكار سياسي مدنظر قرارگيرد. آقاي خاتمي رسما مسئوليت ربودن امام موسي صدر را بعهده ليبي گذاشت و با مذاكره مستمر سياسي پيگيري آن را آغازكرد. اما ليبي وقت كشي كرد و به تعهدات و زمان بندي خود عمل نكرد تا اينكه بالاخره حجت برهمه تمام شد و حيله گري حكومت ليبي آشكار و مذاكرات فيمابين متوقف شد. مدتي است كه ايران آزادي امام موسي صدراز طريق مذاكره سياسي را پيگيري نمي كند.

خواهر امام موسي صدر با توجه به جريان افتادن دوباره پرونده امام موسي صدر در دادگاه لبنان اظهار داشت: روند قضايي در دادگاه هاي لبنان نسبتا رضايت بخش است درحال حاضر حكم قطعي براي احضار معمر قذافي و17 تن ازمسوولان ليبايي به عنوان شريك جرم صادر شده است و پرونده شكايت عليه قذافي با مستندات جديد دراختيار قاضي تحقيق دادگاه عالي گذاشته شده است. اين حكم بسيارمهم و تاريخي است و نقطه عطفي درپيگيري گذشته امام موسي صدر به حساب مي آيد.

وي با اشاره به اقدامات وكلاي خانواده صدر و اسنادي كه براي اتهام دولت ليبي دراختيار وكلا موجود است، بيان داشت: احكامي كه در دادگاه لبنان صادرشده است و حكم احضار قذافي همه ازدستاوردهاي وكلاي خانواده است. اعترافات قذافي و اظهارات سيف الاسلام (پسر قذافي) مبني بر ربوده شدن امام درليبي و نيز مداركي از برخي سازمانهاي اطلاعاتي دريافت داشته ايم.

صدر در رابطه با توقف مذاكرات از سوي دولت ايران توضيح داد : دولت ايران از نحوه تعامل با ليبي ناراضي و معتقد است كه حكومت ليبي وقت كشي مي كند و توقف مذاكرات براي خنثي كردن توطئه جديد ليبي است. مسئولان كشور ليبي معتقدند با پايان رياست جمهوري خاتمي دولت ايران از پيگيري دست برمي دارد درحالي كه سخت دراشتباه است زيرا مقام معظم رهبري هم به شدت از پيگيري اين پرونده حمايت مي كنند و فرموده اند ما قضيه امام موسي صدر را تا آخر حتي به قيمت قطع روابط با كشور ليبي و شكايت درمجامع بين المللي ادامه خواهيم داد.اطلاعاتي كه منابع مختلف در اختيار ما گذاشته است ما را امروز بيش از پيش به حيات امام نزديكتركرده است .



خواهر امام موسي صدر در ادامه گفت: بسياري از متفكران عرب قذافي را خيانتكار مي دانند كه روزگاري خود را به كشورهاي عربي نزديك كرده و اطلاعات محرمانه اي از آنها فراهم و امروز بيش از دو ميليون سند از كشورهاي عربي را در اختيار آمريكا و اسراييل گذاشته است.

رباب صدر افزود : خيانتهاي قذافي تا بدانجا پيش رفته كه درصدد ترور اميرعبدالله وليعهد عربستان برآمد.

وي درادامه با اشاره به نامه نخبگان و اقدامات رييس جمهور بيان داشت: پيگيري رياست جمهوري و اقدامات عملي ايشان را بايد از خودشان پرسيد اما ايشان از اين نامه با توجه به آنكه روشنفكران وشخصيتهاي علمي ومذهبي واجتماعي امضاكرده اند ابراز رضايت كرده است.



حجت الاسلام محمد علي ايازي عضو شواري مركزي تحققين ومدرسين حوزه قم گفت: اسفند سال گذشته نامه اي را به آقاي خاتمي براي پيگيري پرونده امام موسي صدر نوشتيم اما هنوز دولت پاسخي به آن نداده است اين درحالي است كه امضاء كنندگان اين نامه منتظر پاسخ عملي دولت هستند.



اين استاد حوزه علميه قم افزود: اگر ازسوي دولت ايران اقدامي براي رسيدگي به پرونده امام موسي صدر صورت گرفته است بايد نتيجه آن به رسانه ها اعلام شود تا ما بدانيم كه چه اقداماتي انجام شده است.

وي با اشاره به اينكه امسال سال پاسخگويي به ملت است ادامه داد: اگر لازم باشد امضاء كنندگان نامه سال گذشته دوباره نامه اي را مي نويسند و اين بار خواستار اقدام جدي دولت مي شوند.

وي با ضمن تشريح شخصيت امام موسي صدر افزود: فقدان انديشه امام موسي صدر درجامعه كنوني با توجه به تشنجاتي كه ازسوي دشمنان ايجاد مي شود احساس مي شود و لازم است براي زنده نگه داشتن ياد امام موسي صدر انديشه ايشان درجامعه جاري شود.



نماينده مردم تهران درمجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه روزنه هاي اميد به زنده بودن امام موسي صدر شدت بيشتري پيدا كرده است، گفت:دولت در پاسخ به نامه نخبگان به رييس جمهوري بايد هرچه سريعتر از دولت ليبي بخواهد تا سرنوشت امام موسي صدر را روشن كند.



علي عباسپور تهراني رييس كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس كه سال گذشته به همراه 200 تن از نخبگان كشور نامه اي را به رييس جمهور براي پيگيري پرونده امام موسي صدر ارسال كرده است افزود: من و ديگر نمايندگاني كه اين نامه را امضا كرده ايم ازمجلس مي خواهيم كه با همكاري كميسيون امنيت ملي پيگير اين پرونده باشد ودولت را مجبور به پاسخگويي كند.

وي با تاكيد بر اينكه سرنوشت امام موسي صدر براي ما مهم است تصريح كرد: امام موسي صدر انديشمندي بود كه جهان اسلام هيچوقت وي را ازدست رفته تلقي نمي كند و منتظر بازگشت او است.

نماينده مردم تهران تاكيد كرد: جهان اسلام به سرنوشت امام موسي صدر علاقمند است و براين اساس بايد پيگير سرنوشت اين انديشمند بوده و از تمام پتانسيل و ظرفيتهاي موجود استفاده و دولت ليبي را تحت فشار قراردهد.



حسين ميرمحمد صادقي مي گويد: يكي از راهكارهاي پيگيري پرونده امام موسي صدر طرح اين مسئله بعنوان يك مسئله امنيت ملي است .

اين حقوقدان كه خود يكي از امضاء كنندگان نامه نخبگان به رييس جمهور براي پيگيري پرونده امام موسي صدر است، در آستانه 9 شهريور سالروز ربوده شدن امام موسي صدر در گفتگو با خبرنگارسياسي مهر، افزود: علاوه بر اينكه اين مسئله مي تواند در كميسيون تحقيق وتفحص مجلس مطرح شود، دولتهاي لبنان وايران مي توانند از نفوذشان در كنفرانس كشورهاي اسلامي براي تحت فشار قراردادن ليبي از طريق دول اسلامي اقدام كند.

وي در ادامه با اشاره به اقدامات اخير دولت لبنان عليه قذافي گفت: دادگاههاي ايران علي اصول صلاحيت پيگيري اين پرونده را ندارند چرا كه جرم درخاك ايران رخ نداده و مجرم ايراني نيست اما دولت لبنان و ايران مي توانند با تشكيل كميته مشترك امكان بررسي راههاي مختلف پيگيري اين پرونده را درجوامع داخلي و بين المللي فراهم كنند.

ميرمحمد صادقي توضيح داد: صدور قراربازداشت قذافي ازسوي لبنان اقدام خوبي است اما بايد ديد كه آيا لبنان توان اجرايي كردن اين قرار را دارد يا خير؟ در هرحال براي اجرايي شدن حكم بازداشت قذافي وي يا بايد به لبنان سفر كند يا به كشوري كه قرارداد استرداد مجرم با لبنان دارد.

سخنگوي سابق قوه قضائيه اظهارداشت: بايد تلاش شود تا مسئله امام موسي صدر را دركميسيون حقوق بشر سازمان ملل يا ديوان دادگستري بين المللي مطرح كرد تا راهكاراجرايي اين امر دركميته تحقيق وتفحص مورد بررسي دقيق قرارگيرد.

وي افزود: بهتر است كميته اي براي تشخيص راهكارهاي اجرايي پيگيري پرونده امام موسي صدر تشكيل شود و به دولت ليبي صراحتا اعلام شود كه عادي شدن روابط ايران و ليبي منوط به روشن شدن اين قضيه است .

ميرمحمد صادقي با اشاره به لزوم انديشه امام موسي صدر درشرايط كنوني گفت: اداره يك حكومت ديني نياز به افرادي دارد كه هم افكارديني داشته باشند وهم افكار روز را بشناسند و انديشه اشخاصي چون امام موسي صدر در پيشبرد اهداف اسلامي و كشورهاي اسلامي لازم وضروري است و فقدان اين انديشه درجهان اسلام كاملا احساس مي شود.

اين استاد دانشگاه يكي از نكات مثبت درخصوص امكان پيگيري قضايي پرونده امام موسي صدر را مستمر محسوب شدن جرم آدم ربايي از نظر كنوانسيون ها و پيمانهاي بين المللي دانست و اظهارداشت: بدين ترتيب تا زماني كه وضع امام موسي صدر معلوم نشده است و اين جرم درحال استمرار مي باشد اين مسئله از شمول مرور زمان نسبت به اين جرم كه مانع رسيدگي و پيگيري قضايي آن شود جلوگيري مي كند.



دكتر حسن غفوري فرد گفت:مسئله امام موسي صدر مسئله ايران و لبنان نيست مسئله جهان اسلام است و كنفرانس اسلامي درقبال اين دغدغه مسلمين نبايد سكوت كند و بايد از طريق اين كنفرانس پيگيري پرونده امام موسي صدر مطرح و قذافي تحت فشار قرارگيرد.

رييس خانه احزاب كه نامه نخبگان به رياست جمهوري مبني بر پيگيري پرونده امام موسي صدر را امضاء كرده است در گفتگو افزود: مسئله امام موسي صدر 25 سال است كه از طريق دولت ايران پيگيري مي شود اما اين قضيه با بي تفاوتي دولت ليبي همراه بوده كه شيعيان و مسلمين جهان نگران آن هستند.

وي ادامه داد: مسئله امام موسي صدر نه تنها به شيعيان و جوامع اسلامي مربوط مي شود بلكه تمامي آزادانديشان وآزادمنشان جهان بايد درقبال آن موضع بگيرند و قذافي را براي پاسخگويي تحت فشار قراردهند.

غفوري فرد با اشاره به اقدامات رييس جمهور درباره پرونده امام موسي صدر افزود: متاسفانه با توجه به پيگيريهاي رييس جمهور هم به نتيجه ملموس و قابل قبولي نرسيده ايم و لازم است دراين باره تمامي آزاد انديشان جهان اقدامي جدي انجام دهند.

وي ضمن اعلام اين خبركه خانه احزاب هم به عنوان يك NGO دراين راستا اگر بتواند از هيچ اقدامي كوتاهي نمي كند ادامه داد: بايد ازتمامي علماء، دانشگاهيان و ديگر گروههاي سياسي و ملي خواست با تشكليل NGO ها براي روشن شدن سرنوشت امام موسي صدر تلاش كنند.

رييس خانه احزاب در رابطه با انديشه امام موسي صدر توضيح داد: امام موسي صدر با مطرح كردن طرح جديد در مورد مسائل سياسي و اعتقادي توانست مواضع مسلمين را گسترش دهد و لازم است در كنار پيگيري پرونده ايشان انديشه وي نيز مورد توجه قرارگيرد.

غفوري فرد افزود: با توجه به اطلاعات كمي كه درباره ايشان در دست است راه سختي درپيش است اما بايد توجه داشت كه رسيدگي به اين مسئله از ضرورتهاي جهان اسلام است.

وي بيان داشت: روشن كردن سرنوشت اين مرد بزرگ يك وظيفه ديني و ملي است حتي اگر او امام موسي صدر نبود هم بايد قضيه روشن مي شد.





فاضل ميبدي، پژورهشگر مي گويد: ازهمان سالهاي اوليه ربوده شدن امام موسي صدر دولتهاي ايران و لبنان براي پيگيري پرونده ايشان اهمال كردند اما امروز با توجه به فقدان انديشه اين مرد بزرگ بايد راهكارجديدي براي بازگرداندن وي انديشيده شود.

اين پژوهشگر كه نامه خطاب به رياست جمهوري مبني برپيگيري پرونده امام موسي صدر را امضاء كرده است در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود : اگر چه دولتها موظف هستند درصورت بروزچنين حوادثي براي شهروندان عادي هم تلاش خود را بكارگيرند اما بايد درنظر داشت كه امام موسي صدر يك شهروند معمولي نبوده است و دولت بايد جدي تر اقدام كند.

وي با اشاره به اينكه ممكن است ملاحظات سياسي مانع از پيگيري پرونده امام موسي صدر شده باشد، ادامه داد: درسالهاي اخير از سوي دولت خاتمي پيگيري هاي جدي تري دراين رابطه صورت گرفته است .

ميبدي ضمن تشريح شخصيت برجسته امام موسي صدر توضيح داد : امام موسي صدر اسلام و دنيا را به معناي امروزي مي شناخت و سعي مي كرد كه اسلام را درظرف زماني خود پياده كند.

وي در ادامه ضمن تاسف از فقدان انديشه امام موسي صدر درحوزه و دانشگاه بيان داشت: اگر افكار امام موسي صدر درجهان امروزي اسلام جاري بود مسلما وضع بهتري درجهان اسلام داشتيم.

اين پژوهشگر درپايان سخنان خود ضمن تاكيد دوباره براينكه دولت ايران بايد پيگير روشن سازي سرنوشت امام موسي صدر باشد، تصريح كرد: براي نشر تفكر انديشه امام موسي صدر لازم است در حوزه و دانشگاه اقدامات جدي تري در اين خصوص انجام شود.



در نامه اي 200 تن از مراجع تقليد، علما، انديشمندان، اساتيد دانشگاه وفعالان سياسي از رييس جمهور خواسته شد بود تا پيگيري پرونده امام موسي صدر با جديت بيشتري دنبال كند. در اين نامه چهار راهكار طرح رسمي پرونده از سوي ايران در مجامع بين‌المللي حقوق بشر ، پي ‌گيري قضايي پرونده از سوي ايران در محاكم بين‌الملل ، بسيج اطلاعاتي كشور جهت كشف تمام حقايق ماجرا و اتخاذ تدابير ديپلماتيك شايسته جهت ابراز نارضايتي ايران از عملكرد دولت ليبي براي پيگيري اين پرونده ارائه شده بود.