طلاقهای عاطفی تهدید جدی سلامت جامعه امروز است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی توکلی ظهر شنبه در دیدار با مدیران بهزیستی استان کرمان با تاکید بر برنامه ریزی در راستای آموزش جامعه به خصوص زوجهای جوان، خاطرنشان کرد: برای رفع پاره ای از مشکلات اجتماعی نیاز به آموزش احساس می شود و باید نهادهای فرهنگی و اجتماعی در جهت آموزش مهارتهای زندگی به جامعه کوشا باشند و در همین راستا رسانه ها نقش موثر و کارسازی دارند.

وی آموزش قبل از ازدواج را بسیار موثر قلمداد کرد و افزود: باید با اجباری کردن آموزشهای قبل از ازدواج و به خصوص آموزش آیین همسرداری در جهت شیرین کردن زندگی ها گام برداشت.

رئیس کل دادگستری استان کرمان عدم آگاهی نسبت به مهارتهای زندگی را عامل اختلاف همسران جوان دانست و اظهار داشت: اگر در گذشته فقر عامل اصلی اختلاف بوده، امروز جهل به مهارتهای زندگی و ندانستن راه و رسم درست زندگی کردن به عامل اصلی اختلافات تبدیل شده که این موضوع با آموزش کاملا قابل رفع است.

وی کلید اصلی صفا و صمیمیت در زندگی را محبت اعلام کرد و گفت: امروز مطالبه مهریه به یکی از ورودی های بالای دادگستری تبدیل شده که این ناشی از نگاه غلط بسیاری از خانمهاست که فکر می کنند مهریه عامل و اهرم تسلیم شوهر است غافل از اینکه قدم بر روی پله های دادگستری اختلاف و نفرت را تشدید می کند.



