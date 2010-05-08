کشف بمب عمل نکرده دوران دفاع مقدس در سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر از سنندج و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، عبدالله ملکی در جلسه ستاد مقابله با جرائم خاص استان کردستان اظهار داشت: یک بمب 200 کیلویی مربوط به دوران دفاع مقدس در یکی از شهرکهای مسکونی سنندج و در زمان خاکبرداری کشف و توسط نیروهای نظامی خنثی شد.

وی ادامه داد: این بمب در پی خاکبرداری در یکی از شهرکهای مسکونی سنندج کشف و با توجه به حضور به موقع پلیس و نیروهای سپاه بیت المقدس کردستان اقدامات لازم در خصوص خنثی سازی و تخلیه محل از مردم آغاز شد و خوشبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته، این بمب برجایی مانده از دوران دفاع مقدس بدون هیچگونه مشکلی خنثی و از محل بیرون برده شد.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان عنوان کرد: پس از بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که این بمب قابل حمل هواپیماهای جنگی عراق و از نوع صوتی ترکشی با وزن حدود 150 تا 200 کیلوگرم تی ان تی بوده است که از آن زمان تاکنون عمل نکرده و در زیر خاک باقیمانده بود.

ملکی با بیان اینکه جنس بدنه بمب ورق فولادی با روکش داخلی ساچمه فولادی است، یادآور شد: این بمب از نوع ماسوره ضربتی انفجاری است و در حین خاکبرداری به قسمت انتهایی آن آسیب وارد شده بود.

در ادامه این جلسه که با حضور مدیر کل دادگستری و جمعی از مدیران استان کردستان برگزار گردد، وضعیت جرائم خاص استان و راهکارهای لازم برای برخورد با آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.