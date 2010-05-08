۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۲۴

کشف بمب عمل نکرده دوران دفاع مقدس در سنندج

سنندج - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان از کشف یک بمب عمل نکرده مربوط به دوران دفاع مقدس در یکی از شهرکهای مسکونی سنندج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از سنندج و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، عبدالله ملکی در جلسه ستاد مقابله با جرائم خاص استان کردستان اظهار داشت: یک بمب 200 کیلویی مربوط به دوران دفاع مقدس در یکی از شهرکهای مسکونی سنندج و در زمان خاکبرداری کشف و توسط نیروهای نظامی خنثی شد.

وی ادامه داد: این بمب در پی خاکبرداری در یکی از شهرکهای مسکونی سنندج کشف و با توجه به حضور به موقع پلیس و نیروهای سپاه بیت المقدس کردستان اقدامات لازم در خصوص خنثی سازی و تخلیه محل از مردم آغاز شد و خوشبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته، این بمب برجایی مانده از دوران دفاع مقدس بدون هیچگونه مشکلی خنثی و از محل بیرون برده شد.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان عنوان کرد: پس از بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که این بمب قابل حمل هواپیماهای جنگی عراق و از نوع صوتی ترکشی با وزن حدود 150 تا 200 کیلوگرم تی ان تی بوده است که از آن زمان تاکنون عمل نکرده و در زیر خاک باقیمانده بود.

ملکی با بیان اینکه جنس بدنه بمب ورق فولادی با روکش داخلی ساچمه فولادی است، یادآور شد: این بمب از نوع ماسوره ضربتی انفجاری است و در حین خاکبرداری به قسمت انتهایی آن آسیب وارد شده بود.

در ادامه این جلسه که با حضور مدیر کل دادگستری و جمعی از مدیران استان کردستان برگزار گردد، وضعیت جرائم خاص استان و راهکارهای لازم برای برخورد با آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

