مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی در کردستان نیاز به برنامه جامع دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از سنندج و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، علی اکبر گروسی در جلسه ستاد ویژه مقابله با جرایم خاص استان عنوان کرد: متاسفانه آمار ورود مشروبات الکلی به استان کردستان نگران کننده و باید در راستای مقابله با این وضعیت برنامه های جامع و کامل در این استان اجرایی شود.
وی ادامه داد: میزان ورود مشروبات الکلی به استان کردستان یک تهدید جدی برای ضربه زدن به وضعیت فرهنگی و دینی جامعه استان بوده و لازم است که در راستای مقابله با آن نه تنها دستگاه های دولتی و نیروهای انتظامی و نظامی، بلکه مردم نیز در این امر مشارکت فعالتری داشته باشند.
مدیر کل دادگستری استان کردستان آمار قاچاق و ورود مشروبات الکلی به این استان را نشان از توطئه های دشمن در حوزه های فرهنگی و جنگ نرم ذکر کرد و افزود: وقتی که دشمن از تمامی راه ها برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی استفاده کرد و شکست خورد، این بار به جنگ نرم و همچنین حمله به بنیانها و ارزشهای مردم روی آورده است.
گروسی به دیگر تهدیدهای دشمن در حوزه جنگ نرم اشاره و خاطرنشان کرد: حمایت از برنامه های مختلف رسانه ای در اطراف مرزهای استان از دیگر برنامه های دشمن در جهت جنگ نرم با نظام جمهوری اسلامی به ویژه کردستان است و متاسفانه خسارتهای جنگ نرم چیزی کمتر از جنگ فیزیکی نیست و در مواردی حتی خطرناکتر هم به نظر می رسد.
وی در ادامه میزان کشفیات کالای قاچاق به ویژه مشروبات الکلی توسط نیروی انتظامی در استان کردستان را رضایت بخش خواند و گفت: دستگاه قضایی استان کردستان با تمام توان آماده همکاری و تعامل با نیروی انتظامی برای برخورد با پدیده مخرب قاچاق است.
مدیر کل دادگستری استان کردستان در پایان خواستار شرکت منظم تمامی اعضای ستاد جرائم خاص در جلسات شد.
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