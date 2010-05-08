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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۵۶

مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی در کردستان نیاز به برنامه جامع دارد

مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی در کردستان نیاز به برنامه جامع دارد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دادگستری استان کردستان میزان قاچاق مشروبات الکلی در این استان را نگران کننده دانست و افزود: برای مقابله و مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی در استان نیاز به برنامه جامع است.

به گزارش خبرگزاری مهر از سنندج و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، علی اکبر گروسی در جلسه ستاد ویژه مقابله با جرایم خاص استان عنوان کرد: متاسفانه آمار ورود مشروبات الکلی به استان کردستان نگران کننده و باید در راستای مقابله با این وضعیت برنامه های جامع و کامل در این استان اجرایی شود.

وی ادامه داد: میزان ورود مشروبات الکلی به استان کردستان یک تهدید جدی برای ضربه زدن به وضعیت فرهنگی و دینی جامعه استان بوده و لازم است که در راستای مقابله با آن نه تنها دستگاه های دولتی و نیروهای انتظامی و نظامی، بلکه مردم نیز در این امر مشارکت فعالتری داشته باشند.

مدیر کل دادگستری استان کردستان آمار قاچاق و ورود مشروبات الکلی به این استان را نشان از توطئه های دشمن در حوزه های فرهنگی و جنگ نرم ذکر کرد و افزود: وقتی که دشمن از تمامی راه ها برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی استفاده کرد و شکست خورد، این بار به جنگ نرم و همچنین حمله به بنیانها و ارزشهای مردم روی آورده است.

گروسی به دیگر تهدیدهای دشمن در حوزه جنگ نرم اشاره و خاطرنشان کرد: حمایت از برنامه های مختلف رسانه ای در اطراف مرزهای استان از دیگر برنامه های دشمن در جهت جنگ نرم با نظام جمهوری اسلامی به ویژه کردستان است و متاسفانه خسارتهای جنگ نرم چیزی کمتر از جنگ فیزیکی نیست و در مواردی حتی خطرناکتر هم به نظر می رسد.

وی در ادامه میزان کشفیات کالای قاچاق به ویژه مشروبات الکلی توسط نیروی انتظامی در استان کردستان را رضایت بخش خواند و گفت: دستگاه قضایی استان کردستان با تمام توان آماده همکاری و تعامل با نیروی انتظامی برای برخورد با پدیده مخرب قاچاق است.

مدیر کل دادگستری استان کردستان در پایان خواستار شرکت منظم تمامی اعضای ستاد جرائم خاص در جلسات شد.

کد مطلب 1078963

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