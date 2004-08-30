واردات BMW آغاز شد //تا اوايل زمستان امسال يك هزار دستگاه BMW وارد كشور خواهد شد

نماينده انحصاري كمپاني BMW در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: هم اكنون پس از پيگيريهاي مستمر نمونه هاي كلاس پنج ( مدل 530 ) از گمرك ترخيص شده و در حال حاضر در تهران مراحل شماره گذاري را طي مي كند .

علي نورياني با اشاره به اينكه BMW بالاترين كيفيت و بيشترين امنيت را دارد افزود: ما تلاش مي كنيم با در نظر گرفتن منافع ملي و بدون اينكه مشكلي براي شركتهاي خودرو سازي داخلي پديد آيد شرايطي را فراهم كنيم كه توانايي خريد BMW را افزايش دهيم .



وي ضمن تشكر و قدرداني از وزارتخانه هاي بازرگاني ، صنايع ، سازمان حفاظت محيط زيست ، موسسه استاندارد ، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت ، گمرك ايران و سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده ، شرايط وضع شده از سوي اين سازمان ها را توصيف و تصريح كرد: BMW اولين كمپاني است كه توانست با موفقيت از اين شرايط بگذرد

به گفته وي خواسته هاي سازمانهاي مذكور، واردات اتومبيل هايي با كيفيت مطلوب و حداقل با رعايت استاندارد ( يورو 2) و خدمات پس از فروش بود كه خوشبختانه ما تمام شرايط را دارا بوده ايم .

نورياني گفت: پس از ورود BMW هاي نمونه راهكارهاي اساسي مورد بررسي قرار گرفته و قيمت مدلهاي مختلف پس از شماره گذاري خودرو هاي نمونه اعلام خواهد شد و پس از آن نيز واردات كلي خواهيم داشت .

وي با اشاره به واردات كلي خودروي BMW افزود: اوائل زمستان حدود يك هزار دستگاه BMW در مدلهاي 318 ، 320 ، 330، 530 ، 630 ، 730 و مدل X3 وارد كشور خواهد شد .



مدير موسسه نورياني درباره احتمال فرصت طلبي سودجويان تصريح كرد: براي حفظ منافع خريداران BMW تمامي اتومبيل هايي كه از طريق موسسه نورياني ورود آنها تاييد و انجام شده باشد شامل دو سال گارانتي كامل بدون محدوديت خواهد بود .

وي افزود: براساس قوانين خودرويي تحت پوشش گارانتي و خدمات پس از فروش قرار مي گيرد كه از موسسه نورياني يا يكي از نمايندگي BMW در ساير كشورها كه پروفرم آنها مورد تاييد اين موسسه است خريداري شده باشد .

نورياني از رسانه ها تقاضا كرد كه با انتشار اخباربي اساس در برنامه ريزي اين موسسه اخلال ايجاد نكنند و در پايان خاطر نشان كرد: خبرهاي مربوط به BMW شخصا به اطلاع رسانه ها خواهد رسيد .