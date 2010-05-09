به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست در ادامه سلسله نشستهایی است که از سه سال و سه ماه پیش آغاز شده و به صورت هفتگی با هدف ارتقاء سطح علم و آگاهی مردم و آشنایی بیشتر علاقمندان با ادبیات این مرز و بوم و شناختن شعرای نامی ایران برپا می‌شود.

علیرضا شجاع پور این هفته به حکایت "خسرو پرویز و بهرام چوبینه" می‌پردازد و ویژگیهای "نامه" و "عهد نامه" در شاهنامه را آموزش می‌دهد.

در کلاس حافظ شناسی هم علاوه بر غزل خوانی و تفسیر ابیات به شرح اهمیت حسن خلق و لطف طبع از دیدگاه حافظ و مقایسه‌ای کوتاه در گفتارهای همگون و ناهمگون در شعر سعدی و حافظ پرداخته می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند ساعت 15:30 به فرهنگسرای نیاوران واقع در انتهای خیابان پاسداران، مقابل پارک نیاوران مراجعه کنند.

