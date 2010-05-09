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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۲۷

شاهنامه خوانی و حافظ شناسی در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود

شاهنامه خوانی و حافظ شناسی در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود

جلسله ادبی شاهنامه خوانی و حافظ شناسی دوشنبه 20 اردیبهشت با حضور دکتر علیرضا شجاع پور در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست در ادامه سلسله نشستهایی است که از سه سال و سه ماه پیش آغاز شده و به صورت هفتگی با هدف ارتقاء سطح علم و آگاهی مردم و آشنایی  بیشتر علاقمندان با ادبیات این مرز و بوم و شناختن شعرای نامی ایران برپا می‌شود.

علیرضا شجاع پور این هفته به حکایت "خسرو پرویز و بهرام چوبینه" می‌پردازد و ویژگیهای "نامه" و "عهد نامه" در شاهنامه را آموزش می‌دهد.

 در کلاس حافظ شناسی هم علاوه بر غزل خوانی و تفسیر ابیات به شرح اهمیت حسن خلق و لطف طبع از دیدگاه حافظ و مقایسه‌ای کوتاه در گفتارهای همگون و ناهمگون در شعر سعدی و حافظ پرداخته می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند ساعت 15:30 به فرهنگسرای نیاوران واقع در انتهای خیابان پاسداران، مقابل پارک نیاوران مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1078981

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