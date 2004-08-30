جو انتخابات بوش را گرفت : من تنها فردي هستم كه تاريخ را مي سازد!

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جمهوريخواهان درحالي امروز دوشنبه كنگره عمومي خود را در شهر نيويورك برگزار مي كنند كه اين شهر از روز گذشته شاهد تظاهرات گسترده وبي سابقه مخالفان سياست هاي جرج بوش رئيس جمهور جمهوريخواه آمريكا بود.



در اين كنگره كه تا روز پنجشنبه طول خواهد كشيد قرار است به طور رسمي نامزدي بوش براي انتخابات رياست جمهوري 2 نوامبر ( 12 آبان ) اعلام شود.



روز گذشته تظاهرات بسيار گسترده اي برگزار شد كه بنا به گفته سازمان دهندگان آن حدود 400 هزار تن در خيابان هاي نيويورك بدون هرگونه درگيري عليه سياستهاي بوش شعار دادند.



در كنگره جمهوريخواهان كه در ميان تدابير شديد امنيتي در شهرك ورزشي در مركز نيويورك برگزار خواهد شد، حدود 50 هزار تن شامل نمايندگان ، مدعوين و روزنامه نگاران شركت خواهند كرد.



به گفته تام ريدج وزير امنيت داخلي آمريكا بيش از 10 هزار نيروي پليس ماموريت حفاظت از شخصيت هاي سياسي را در چارچوب تدابير بي سابقه برعهده خواهند داشت.



نيويورك در 11 سپتامبر 2001 شاهد انفجار ساختمان هاي دوقلوي مركز تجارت جهاني بود كه طي آن بيش از 2500 تن كشته شدند ، ساكنان اين شهر بيشتر به دمكرات ها تمايل دارند تا جمهوريخواهان و در نظرسنجي كه اخيرا برگزار شد 52 درصد ساكنان اين شهر با برگزاري كنگره جمهوريخواهان در نيويورك مخالفت كردند.



درتظاهرات روز گذشته حدود 200 تن بدست نيروهاي امنيتي و پليس بازداشت شدند.



مهمترين سخنرانان امروز در كنگره جمهوريخواهان در نيويورك مايكل بلومبرگ شهردار اين شهر و رودي جولياني شهردار سابق و جان مكين سناتور ساكن ايالت آريزونا كه رقيب بوش در انتخابات رياست جمهوري سال 2000 بود، در اولين روز اين كنگره سخنراني خواهند كرد.



قرار است فردا سه شنبه آرنولد شواردزيگر فرماندار ايالت كاليفورنيا و لورا بوش همسر رئيس جمهور آمريكا سخنراني كنند و روز چهارشنبه نيز ديك چني معاون بوش سخنراني خواهد كرد و سرانجام در آخرين روز اين كنگره جرج بوش رئيس جمهور آمريكا به ايراد سخن خواهد پرداخت.



آخرين نظر سنجي ها در آمريكا از اين حكايت دارد كه جان كري و جرج بوش هر كدام به نسبت 50 درصد در ميان راي دهندگان آمريكا مقبوليت دارند و از اين حيث هر دو برابرند. جان كري سناتور دمكرات آمريكا از ايالت ماساچوست است.



هر چند تصور مي شود جان كري بر حسب آداب حزب جمهوريخواه از دامنه حملاتش عليه بوش بكاهد اما دمكرات ها درنيويورك نيروي دخالت سريع تشكيل داده اند تا در طول برگزاري كنگره جمهوريخواهان به اظهارات آنها پاسخ سريع دهند.



روزنامه عكاظ عربستان با اشاره به تظاهرات صدها هزار آمريكايي كه در اعتراض به سياست هاي جنگ طلبانه جرج بوش رئيس جمهور اين كشور برگزار شد، نوشت : پس از گذشت سه سال از حوادث 11 سپتامبر كه هنوز از خاطره آمريكايي ها پاك نشده است، انتظار مي رود اين حوادث سايه خود را بر كنگره جمهوريخواهان كه قرار است از امروز تا پنجشنبه آينده ادامه داشته باشد، بگستراند.



عكاظ نوشت : تصادفي نيست كه جمهوريخواهان نيويورك را براي برگزاري كنگره حزبي خود براي اولين بار پس از 150 سال از تاسيس حزب انتخاب كرده اند كه تنها 5 كيلومتر با گرواند زيرو جايگاهي كه دو برج دوقلوي مركز تجارت جهاني قرار دارد، فاصله دارد.



همچنين انتخاب زمان برگزاري كنگره كه در مبارزات انتخاباتي به طور غير عادي دير صورت گرفت، تصادفي نيست كه انتظار مي رود جرج بوش در پايان آن موافقت رسمي خود را ورود به رقابت هاي انتخاباتي به كاخ سفيد پيش از 9 روز از حوادث 11 سپتامبر اعلام كند.



ائتلاف متحدان به خاطر صلح و عدالت پيش از اين درفوريه 2003 بزرگترين تظاهرات ضد جنگ را با شركت 100 تا 400 هزار تن برگزار كرد.



از سوي ديگر جرج بوش در گفتگو با مجله تايم كه امروز منتشر خواهد شد، ادعا كرد : من تنها مردي هستم كه تاريخ را مي سازد اكثر مورخان كنوني هرگز به من راي نخواهند داد لذا من تصور نمي كنم آنها بتوانند تاريخ واقعي من را بنويسند.





