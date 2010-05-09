به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش دو روزه 30 مقاله از سوی استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های لبنان، سوریه، اردن، مصر، مغرب و ایران در موضوعاتی همچون ادبیات تطبیقی عربی و فارسی کلاسیک، ادبیات تطبیقی عربی و فارسی معاصر، ترجمه تطبیقی متون فارسی و عربی و ادبیات تطبیقی و علوم ادبیات ارائه خواهد شد.

از جمله استادانی که در این همایش سخنرانی می‌کنند می‌توان به دکتر فکتور الکک از دانشگاه لبنان، دکتر یوسف بکار استاد دانشگاه یرموک- اردن، دکتر السباعی محمد السباعی ازدانشگاه قاهره- مصر،‌ دکتر احمد موسی ازدانشگاه شعیب الدکالی- مغرب، دکتر فاطمی،‌ دکتر سیدی، دکتر رادمرد و دکتر زرقانی از دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد.

در این همایش که تنوع دانشگاههای شرکت کننده از ویژگیهای آن محسوب می‌شود مقالات به دو زبان فارسی و عربی ارائه خواهد شد.

در همایش "ادبیات تطبیقی فارسی و عربی" دانشگاه لبنان، دانشگاههای دمشق و حلب(سوریه)، دانشگاههای قاهره و المنوفیه(مصر)، دانشگاههای الیرموک و آل‌البیت(اردن)، دانشگاه شعیب الدکالی(مغرب) و دانشگاههای فردوسی، سمنان، کرمان، سبزوار و تهران از ایران شرکت خواهند کرد.

این همایش با همکاری و مشارکت دانشگاه لبنان، دانشگاه فردوسی مشهد و رایزنی فرهنگی کشورمان در لبنان، برگزار می شود.