هیچ پروژه ای در کرج نباید به بهانه کمبود اعتبار متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی عصر شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان با اشاره به روند کند اجرا و اتمام برخی پروژه های عمرانی شهر کرج بر تسریع عملیاتی کردن این طرحها از سوی دستگاه های ذیربط تاکید کرد.

وی پروژه مجموعه فرهنگسرای جوان ارشاد اسلامی کرج و سالن فرمانداری را از جمله پروژه های تاخیردار کرج ذکر و عنوان کرد: اتمام این پروژه های عمرانی در آینده ای نزدیک از اولویتهای مهم دستگاه های اجرایی است.

این مسئول با تاکید بر ضرورت تسریع اتمام طرح های نیمه تمام رتبه کرج در اجرای پروژه های عمرانی را یادآور شد و اظهار داشت: در صورت اتمام به موقع پروژه فرهنگسرای ارشاد و سالن فرمانداری، کرج حائز رتبه اول دراجرای این پروژه های عمرانی بود.

فرهادی از برگشت اعتبار پروژه بهزیستی محمد شهر به خزانه نظام خبر داد و تاکید کرد: این پروژه برغم موجود بودن اعتبار اجرایی نشده است که این امر میزان بازدهی خدمات عمرانی شهر را کاهش می دهد.

وی خزانه نظام را محل امنی برای نگهداری اعتبارات دانست و در عین حال افزود: زمانی که می توان از بودجه و اعتبارات برای حل مشکلات مردم استفاده کرد جایز نیست از تلاش دراین راستا کوتاهی شود.

فرماندار کرج یادآور شد: دستگاه ها باید برای محقق شدن هرچه بیشتر پروژه های عملیاتی و بهره برداری از طرح های عمرانی در زمان معین تلاش مضاعف نشان دهند.

هیچ پروژه ای نباید به بهانه کمبود اعتبار متوقف شود

فرماندار کرج تاکید کرد: اجرای هیچ پروژه عمرانی در کرج نباید به دلیل نبود و یا کمبود اعتبار متوقف شود.

فرهادی با اشاره به 18 درصد باقی مانده اعتبارات ملی، دستگاه های مختلف شهر را ملزم به جذب حداکثری این بودجه ها برای تکمیل و بهره برداری از طرح ها ی نیمه تمام کرد.

این مسئول درخصوص اجرای پروژه های حوزه های درمان، مسکن و آموزش پرورش افزود: برای اجرایی شدن این پروژه ها و ساماندهی مشکلات این بخشها باید از اعتبارات مازاد استفاده شود.