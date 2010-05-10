انتقاد از عدم ارائه آمار/ تاثیر هدفمندی بر بخش کشاورزی قابل پیش بینی نیست

عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاثیرات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بخش کشاورزی، اظهار داشت: دولت معتقد است که این قانون هیچ گونه فشار و تورمی در پی ندارد.

نماینده اراک با انتقاد از اینکه دولت در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون اعداد و ارقامی ارائه نکرده است، گفت: تا زمانی که دولت مشخص نکرده که برای بخش های مختلف از جمله آب، برق، گاز و انرژی چه مقدار یارانه نقدی واعتبار تخصیص خواهد داد نمی توان در این خصوص اظهار نظر کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی در عین حال خاطر نشان کرد: هدفمندی یارانه ها یک قانون است و همه باید در اجرایی شدن آن به دولت کمک کنیم.

به گزارش مهر، دور جدید جمع آوری اطلاعات خانوار برای باز توزیع یارانه ها از امروز دوشنبه آغاز شده است . قانون هدفمند کردن یارانه ها سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ، مسئولان دولتی در روزهای اخیر خبر داده‌اند که اقدامات اجرایی برای افتتاح حساب بانکی مردم با هدف دریافت یارانه نقدی خرداد ماه آغاز می شود . مجلس دولت را مجاز به کسب در آمد 20 هزار میلیارد تومانی از حذف بخشی از یارانه ها در سال جاری کرده است و دولت کسب کل این درآمد را به 6 ماه دوم سال موکول کرده است .