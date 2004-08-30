ملك محمدي: از المپيك درس هاي فراواني گرفتم

حامد ملك محمدي عضو تيم ملي جودو ايران درمسابقات المپيك آتن با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: درمسابقه با نماينده پرتقال كه عنوان سوم جهان را دراختيار داشت ازحريف پيش بودم و چيزي با پيروزي فاصله نداشتيم ولي دريك لحظه براي اجراي فن اقدام كردم كه از ناحيه پا دچار آسيب ديدگي شدم، حريف هم كه اين نكته را متوجه شده بود در فرصت باقي مانده تا پايان ازهمان ناحيه نسبت به اجراي فن اقدام مي نمود.

وي درمورد پاي آسيب ديده خود گفت: پاي راستم قبلا دچار پارگي رباط شده بود ولي آن آسيب ديدگي رفع شد و درالمپيك هم همان پا، از ناحيه مينيسك آسيب ديد كه به تشخيص پزشكان بايد عمل جراحي كنم . من يك جودوكارپا كارهستم و اين نكته را تمام دنيا مي دانند، اگر بخواهم درجودو نتيجه بگيرم بايد اين پا را مداوا كنم.

دارنده مدال برنز بازيهاي آسيايي پوسان با بيان اينكه المپيك ميدان حضورچكيده اي ازبهترينهاي دنياست افزود: ازآتن درسهاي فراواني گرفتم. آموختم كه درچنين ميداني فقط بهترينها صاحب مدال مي شوند. براي بهترين بودن و رسيدن به مدال المپيك هيچ فرصتي را از دست نمي دهم.