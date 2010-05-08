به گزارش خبرگزاری مهر، با راه اندازی مجتمع تولید خودرو ی سایپا کاشان در مرحله نخست برای 1600 نفر از جوانان کاشان به صورت مستقیم و برای 6000 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال مولد ایجاد شده و از این طریق حتی نرخ بیکاری در این شهر را کاهش داده است.

هم اکنون در این کارخانه امکان تولید خودروی صبا، سایپا 111 و خودروی کاملاً ایرانی سایپا وجود دارد و سالن های بدنه، رنگ و مونتاژ آن مطابق با استانداردهای روز دنیا طراحی و ایجاد شده اند.

سالن رنگ در سه طبقه و به مساحت 50 هزار متر مربع قابلیت رنگ آمیزی 30 بدنه خودرو در ساعت را دارد و سالن مونتاژ به وسعت 21 هزار متر مربع دارای دو خط برای مونتاژ خودروی کاملاً ایرانی سایپا به ظرفیت 35 دستگاه در ساعت و مونتاژ صبا و سایپا 111 به ظرفیت تولید 15 دستگاه در ساعت احداث گردیده است.

براساس این گزارش، سالن بدنه این کارخانه هم 22 هزار متر مربع است که دارای دو خط تولید رباتیک برای تولید بدنه خودروی ایرانی سایپا با ظرفیت 32 دستگاه در ساعت و خط تولید بدنه صبا و سایپا 111 به ظرفیت تولید 15 دستگاه در ساعت می باشد.

همچنین ظرفیت نهایی کارخانه تولید 150 هزار دستگاه انواع سواری در سال است که در زمینی به مساحت 318 هکتار بنا شده است ،این کارخانه وسیع ترین مجتمع تولید خودرو در کشور محسوب می شود.