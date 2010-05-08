۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۲۷

عصر امروز؛

زاهدی با سفیر مالزی در تهران دیدار کرد/بررسی توسعه همکاری ها

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی و سفیر مالزی در ایران در دیداری آخرین برنامه ها و زمینه های توسعه همکاری ها دوجانبه را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سدیک گانی سفیر مالزی در تهران و دکتر محمد مهدی زاهدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور عصر امروز شنبه در تهران دیدار و گفتگو کردند.

سدیک گانی در پایان این دیدار در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در این دیدار همکاری های دو جانبه در مسائل فرهنگی ، اقتصادی و رفت و آمد های هیئت های دو کشور را مورد بررسی قرار دادیم.

محمد مهدی زاهدی نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: تبادل هیئت های بلند پایه ایران و مالزی می تواند روابط دو کشور در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را توسعه دهد.

این دیدار در دفتر دکتر زاهدی در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار و در پایان آن مقرر شد سفرای دو کشور برنامه های مورد توافق برای توسعه همکاری های دوجانبه را مورد پیگیری قرار دهند.

