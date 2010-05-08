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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۲۰:۱۷

نمایندگان AFC از باشگاه مقاومت سپاسی بازدید کردند

نمایندگان AFC از باشگاه مقاومت سپاسی بازدید کردند

نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا عصر امروز ضمن دیدار با مسئولان باشگاه مقاومت سپاسی از امکانات و بخش‌های مختلف این باشگاه شیرازی بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا که به منظور بازدید از 18 باشگاه لیگ برتری و تعیین سهمیه کشورمان در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا به ایران سفر کرده‌اند، امروز و در هفتمین روز از سفر خود از باشگاه مقاومت سپاسی و بخش‌های مختلف ورزشی و اداری این باشگاه بازدید کردند.

نمایندگان AFC که جمعه شب وارد شهر شیراز شده بودند، صبح امروز در نشست گروهی با مسئولان ورزش و هیئت فوتبال شیراز شرکت کردند و بعدازظهر نیز با حضور در محل باشگاه مقاومت سپاسی از بخش‌های اداری، مالی، بازاریابی و حقوقی این باشگاه بازدید کردند.

این گروه 6 نفره به سرپرستی سوزوکی رئیس کمیته لیگ حرفه‌ای فوتبال آسیا همچنین ضمن دیدار با جعفرجعفری مدیرعامل باشگاه مقاومت سپاسی در جریان فعالیت‌های این باشگاه در جذب هواداران و نزدیک شدن به استانداردهای باشگاه حرفه‌ای قرار گرفتند.  

بازرسان AFC در پایان از محل تمرینات تیم مقاومت سپاسی بازدید کردند.

کد مطلب 1079059

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