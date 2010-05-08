نمایندگان AFC از باشگاه مقاومت سپاسی بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا که به منظور بازدید از 18 باشگاه لیگ برتری و تعیین سهمیه کشورمان در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا به ایران سفر کرده‌اند، امروز و در هفتمین روز از سفر خود از باشگاه مقاومت سپاسی و بخش‌های مختلف ورزشی و اداری این باشگاه بازدید کردند.

نمایندگان AFC که جمعه شب وارد شهر شیراز شده بودند، صبح امروز در نشست گروهی با مسئولان ورزش و هیئت فوتبال شیراز شرکت کردند و بعدازظهر نیز با حضور در محل باشگاه مقاومت سپاسی از بخش‌های اداری، مالی، بازاریابی و حقوقی این باشگاه بازدید کردند.

این گروه 6 نفره به سرپرستی سوزوکی رئیس کمیته لیگ حرفه‌ای فوتبال آسیا همچنین ضمن دیدار با جعفرجعفری مدیرعامل باشگاه مقاومت سپاسی در جریان فعالیت‌های این باشگاه در جذب هواداران و نزدیک شدن به استانداردهای باشگاه حرفه‌ای قرار گرفتند.

بازرسان AFC در پایان از محل تمرینات تیم مقاومت سپاسی بازدید کردند.