562 میلیون دلار انواع تولیدات صنعتی از استان مرکزی به خارج کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علیرضا زاوشی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این محموله های صنعتی در قالب 50 ماده صادراتی از استان به مقصد کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی بارگیری شده است.

وی افزود: استان مرکزی با دو هزار و 491 واحد تولیدی و صنعتی و 97 هزار و 500 نیروی انسانی به عنوان دومین قطب صنایع مادر و چهارمین قطب صنعتی کشور است که از این تعداد 40 واحد صنعتی استان مرکزی در زمینه تولیدات فلزی، کانی غیرفلزی، برق و الکترونیک، پتروشیمی، شیمیایی، سلولزی، غذایی و بهداشتی و نساجی دارای نشان صادراتی است.

صدور مجوزهای صنعتی در استان مرکزی به صورت الکترونیکی

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی گفت: مراحل صدور مجوز تاسیس واحدهای صنعتی در این استان به صورت الکترونیکی و اینترنتی انجام می شود.

زاوشی افزود: سیستم صدور مجوزهای صنعتی تحت وب و به صورت اینترنتی در استان اجرا شده و از این پس در راستای سیاست دولت الکترونیک و تسهیل و تسریع امور، صدور مجوزهای صنعتی اینترنتی خواهد شد.

وی گفت: تمامی مراحل خدمات مربوط به صدور مجوز و پروانه تاسیس نظیر تمدید جواز، ابطال، اصلاحیه، تغییر نام و گزارش پیشرفت جوازها از این پس از طریق سامانه اینترنتی به متقاضیان انجام می شود.

زاوشی بیان داشت: متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.mojavez.mim.gov.ir علاوه بر خدمات صدور پروانه تاسیس، از مشاوره صنعتی و تسهیل در امور سرمایه گذاری در بخش صنعت استان نیز بهره مند شوند.

وی ارائه خدمات بهینه، جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان و صرفه جویی در وقت وهزینه و بهبود روند جذب سرمایه گذاری در بخشهای صنعتی و معدنی در استان مرکزی را از مزایای راه اندازی این سامانه در استان دانست.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی تاکید کرد: از این پس درخواست پروانه تاسیس صنعتی تنها از طریق سایت انجام می شود و به مراجعه حضوری سرمایه گذاران صنعتی ترتیب اثر داده نمی شود.

زاوشی گفت: سال گذشته 483 مجوز تاسیس و 35 فقره پروانه توسعه صنعتی با مجموع سرمایه مورد نیاز 31 هزار و 223میلیارد ریال با پیش بینی اشتغال 23 هزار و 280 نفر در استان مرکزی صادر شده است.