13 هزار نفر در جمعیت هلال احمر استان قزوین عضویت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد حیاتی عصر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: جمعیت هلال احمر با تلاش نیروهای داوطلب خیر و انسان دوست خود توانسته است با حضور بموقع در حوادث غیرمترقبه و نجات جان بیماران، مصدومان و حادثه دیدگان جایگاه ارزشمندی در میان مردم کسب کند و امروز هر حادثه که رخ می دهد مردم چشم امیدشان به حضور امدادگران هلال احمر است.

وی افزود: با عملکرد مناسب نیروهای جمعیت و کسب موفقیتهای لازم در شرایط کنونی قزوین به عنوان استان معین تهران برای حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله احتمالی تعیین شده است که در مانور اخیر فروردین ماه در تهران توان عملیاتی نیروهای هلال احمر قزوین مورد ارزیابی قرار گرفت.

این مسئول اضافه کرد: خدمات هلال احمر حد و مرز نمی شناسد و خوشبختانه در خارج از مرزها نیز توانسته به یاری حادثه دیدگان بشتابد که حضور به موقع در زلزله پاکستان و هائیتی از اولین نیروهایی بودیم که توانستم برای کمک به حادثه دیگان در محل حاضر شویم.

حیاتی آموزش نیروها برای افزایش توانمندی فعالیتهای امداد و نجات را از برنامه های امسال این جمعیت اعلام کرد و گفت: در سال گذشته دو هزار و 980 ساعت آموزش مدیریتی، 380 ساعت آموزش شغلی، یک هزار و956 ساعت آموزش عمومی، یک هزار و 63 ساعت کار گروهی، یک هزار و 63 ساعت خدمات داوطلبانه و 152 ساعت در سایر زمینه ها کلاسهای مهارتی و آموزشی برگزار شد که این روند امسال نیز با تشکیل کلاسهای بیشتر تداوم می یابد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین با اشاره به برنامه های هفته هلال احمر در استان هم خاطرنشان کرد: رژه خودرویی، دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، استاندار، سالمندان و فرماندار، ویزیت رایگان روستائیان، اعزام کاروان نیکوکاری به مناطق محروم، اهدا خون، غبار روبی مزار شهدا، شرکت در نماز جمعه، برپایی کوهنوردی، توزیع بروشور و تجلیل از امدادگران از جمله برنامه هایی است که در این هفته در استان برگزار می شود.

وی امکانات موجود در هلال احمر استان را مناب دانست و افزود: بهترین تجهیزات مدرن دنیا با داشتن تجهیزاتی مانند اره بتن بر در استان تهیه شده است که در حادث اخیر کولاک در محور استان مورد استفاده قرار گرفت.

احداث پایگاه بزرگ امداد و نجات استان قزوین

احمد علیخانی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان نیز در این نشست خبری از افتتاح چند طرح امدادی در استان خبر داد و گفت: سوله انبار امدادی شهرستان آبیک با 240 متر مربع مساحت، اتاق کنترل و مدیریت هماهنگی، چهار پایگاه امداد و نجات روستایی در روستاهای کوندج آبیک، ضیاآباد تاکستان، ارداق بوئین زهرا و بخش مرکزی البرز برای دسترسی آسان به امکانات هلال احمر در این هفته افتتاح می شود.

وی افزود: در هفته هلال احمر همچنین کلنگ ساخت دو پایگاه امداد و نجات بین شهری در سه راه غیاث آباد در ورودی شهرک حیدریه و ساختمان اداری امدادی شهرستان البرز با حضور مسئولان استان به زمین زده خواهد شد.

علیخانی از ساخت پایگاه بزرگ امدا ونجات استان در آینده نزدیک خبر داد و اظهار داشت: این پایگاه مجهز در زمینی به مساحت 10 هکتار در حوالی روستای انجیلاق و نزدیکی شهرک صنعتی کاسپین با 30 میلیارد ریال هزینه اولیه ساخته خواهد شد.

به گفته علیخانی این پایگاه دارای چندین سوله، محل فرود چرخبال، کلاسهای آموزشی و محل های مدیریت بحران خواهد بود که تملک زمین آن در مرحله نهایی است.

علیخانی به دریافت دو خودروی مجهز به امکانات و تجهیزات نجات هیدرولیک از طریق سازمان امداد و نجات کشور نیز اشاره کرد و گفت: این خودروها در پایگاه کوهین در محورقزوین به رشت و هجیب در محور بوئین زهرا مستقر خواهد شد.

تجهیز تمامی آمبولانسها به GPRS

معاون امداد و نجات هلال احمر استان در ادامه تصریح کرد: بزودی تمامی آمبولانسهای جمعیت به سیستم GPRS مجهز خواهد شد و اتاقهای آماده عملیات هم در شهرستانها راه اندازی می شود.

علیخانی ساماندهی پایگاهها از نظر خودرو، نیرو و تجهیزات، خرید تجهیزات مورد نیاز از جمله آشپزخانه و جایگاه سوخت سیار و نوسازی خودروهای با بیش از 10 سال عمر، توزیع 20 ست کامل تجهیزات انفرادی و گروهی، اردوهای تفریحی را از برنامه های سال جاری ذکر کرد.

وی در خصوص طرح نوروزی امداد ونجات هم گفت: در این طرح با حضور یک هزار و 18 نفر از امدادگران در 98 سانحه جاده ای، در طول 20 روز زمان اجرای طرح با درمان سرپایی 396 نفر، اعزام 88 نفر مجروح به مراکز درمانی، انتقال ده کشته، ارائه خدمات به 396 نفر در پایگاههای سیار و اسکان موقت دو هزار و 153 نفر در پایگاههای جاده ای به مسافران و حادثه دیگان کمک رسانی شد.

ویزیت رایگان روستائیان در هفته هلال احمر

حبیب درگاهی معاون داوطلبان هم از اجرای 30 طرح ویزیت رایگان و پرداخت یک میلیارد ریال هزینه درمان و فیزیوتراپی بیماران ونیازمندان در سال گذشته خبر داد.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح همای رحمت در ماه مبارک رمضان 930 میلیون ریال کالای مورد نیاز در قالب سبد غذایی در بین نیازمندان توزیع شد و پرداخت 150 مورد وام قرض الحسنه، 46 مورد کمک هزینه آتش سوزی، 218 مورد هزینه دارو درمان و تامین شش مورد دیه از دیگر خدمات معاونت داوطلبان درسال گذشته بوده است.

نادر میرزایی معاون جوانان هلال احمر استان هم با اشاره به افتتاح اتاق فکر در حوزه جوانان در هفته هلال احمر تصریح کرد: برگزاری جلسه هم اندیشی با تشکلهای جوانان، گردهمایی مربیان و کاردانان دانش آموزی و مسابقات علمی و فرهنگی در این هفته پیش بینی شده است.

وی از ثبت نام بیش از 20 هزار نفر به صورت داوطلب برای فعالیت در جمعیت هلال احمر استان قزوین خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر 13 هزار نفر با طی دوره های اموزشی مقدماتی، ساماندهی و عضو رسمی شده اند که بقیه افراد پس از آموزش در زمره داوطلبان قرار می گیرند.

میرزایی گفت: بیش از هزار نفر از نیروها همیشه در دسترس هستند که در صورت نیاز از خدمات آنها در بخشهای مختلف استفاده خواهد شد.