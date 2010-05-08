۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۹:۵۸

150 پروژه نیمه تمام در اراک وجود دارد

اراک - خبرگزاری مهر: فرماندار اراک گفت: در حال حاضر 150 پروژه نیمه تمام در شهرستان اراک وجود دارد که دستگاه های اجرایی استان مرکزی برای اجرای آن اعتبار لازم را تخصیص نداده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد حسن آصفری عصر شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: از مجموع پروژه های نیمه تمام در این شهرستان 50 درصد پروژه های ملی هستند که با وجود مکاتبات و وعده های مسئولان دستگاه های اجرایی برای تخصیص اعتبار به این پروژه ها اقدامی صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید پاسخگوی عملکرد خود در روند تخصیص اعتبارات باشند چرا که در سال گذشته برخی از دستگاه ها اعتبارات بسیار خوبی دریافت کرده اند اما این اعتبارات را در دیگر مناطق هزینه کرده و کمترین بخش آن را به مرکز استان تخصیص داده اند.

فرماندار اراک اشتغال را یکی از مهمترین دغدغه های مردم این شهر و مسئولان دانست و با بیان اینکه پالایشگاه اراک یکی از مراکز حساس این شهر و شهرستان شازند است، گفت: در شهر اراک نیروهای بیکاری وجود دارد که پس از معرفی افراد واجد شرایط برای جذب در پالایشگاه اراک به ما اعلام می شود که باید از نماینده شازند برای جذب آنان نامه آورده شود که این موضوع جای تعجب دارد.

وی گفت: استان مرکزی دارای اداره کار است و نماینده شازند نمی تواند جای اداره کار را در این شهرستان بگیرد که این موضوع باید هر چه سریعتر در جلسه ای حل و فصل شود و متقاضیان شغل در پالایشگاه از طریق سازمانهای مسئول برای اشتغال در این پالایشگاه معرفی شوند.

