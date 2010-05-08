طرح کانادا برای حل اختلافها بر سر بخش قدیمی بیت المقدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه مونترال گازته در شماره امروز شنبه خود از ارائه طرحی از سوی دولت کانادا برای حل اختلافات موجود بر سر بخش قدیمی شهر بیت المقدس اشغالی خبر داد.

بر اساس این طرح که پس از هفت سال تحقیق در دانشگاه ویندسورکانادا و با عنوان "رژیم ویژه بیت المقدس" ارائه شده است، اداره بخش قدیمی بیت المقدس به کمیسیون ناظر به ریاست یک گروه سوم و صاحب قدرت سپرده می شود.

طبق این گزارش طرح مذکور برای بررسی بیشتر به مقامهای هر دو طرف ارائه شده است. این در حالی است که بخش قدیمی بیت المقدس به مساحت تقریبا یک کیلومتر مربع بوده و شامل اماکن مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان می شود.

در نگارش این طرح 144 صفحه ای که به عنوان طرح ابتکاری دولت کانادا از آن یاد می شود، شماری از دیپلماتهای پیشین آمریکا و کانادا نقش داشته اند و در آن به ساختار اداره و جزئیات امنیتی این منطقه نیز پرداخته شده است.