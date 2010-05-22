هویت دهی به جوانان مسئله فراموش شده

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، بر اساس آمارهای موجود علاقمندی جوانان برای خروج از کشور رو به افزایش است و بر این اساس بسیاری از جوانان در دل آرزوی سفر به آن سوی مرزها برای رسیدن به آنچه که نمی توانند در ایران آن را به دست آورند، هستند.

از دیگر سو چهره جوانان امروزی دیگر از آن هویت اصیل ایرانی رنگ و بویی ندارد به گونه ای که در صورت عبور یکی از این دست جوانان از کنارتان احتمالا به خود شک خواهید کرد که در ایران به سر می برید یا در کشوری به غیر از آن.

یک روانشناس در زمینه نوع برخوردها و پوشش جوانان امروز می گوید: جوان همواره دارای طبع خاص و دوستدار زیبایی است و به هر وسیله ای که بتواند این نیاز او را برآورده کند توجه و علاقه نشان می دهد که این وسیله را می توان در نوع لباس ها، آرایش موها و صورت و نیز رفتارها جستجو کرد.

کاوه ادیب نیا، سرگردانی جوانان را در انواع الگوهای وارداتی به کشور در نحوه لباس پوشیدن ها و رفتارهای اجتماعی و حتی مدگرایی نشاندهنده نبود الگو و معیاری برای رفتارهای سنجیده جوانمان می داند و می گوید: خلا اساسی در ترویج مدهای مورد پذیرش جامعه وجود دارد که این خلا و نبود الگوی مناسب سبب شده است طراحان مد و ترویج دهندگان رفتارهای اجتماعی بتوانند در این میان ترک تازی کرده و میدان داری کنند.

وی برخوردهای قهری را با این موضوع سبب لجبازی جوانان و اصرار آنان به ادامه این روند می داند و می گوید: در برخی از موارد رفتارهای قهری می تواند سبب افزایش و شدت گرفتن رفتارهای نابهنجار از سوی جوانان باشد ولی در صورتی که این رفتارها و برخوردها توام با ارائه الگوهای کارشناسی شده و جوانپسند باشد می توان شاهد کاهش این رفتارها شد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه می گوید: یکی از نگرانی های امروز ما این است که جوانان ایرانی آرزوی دیگر کشورها را دارند که باید تلاش کنیم با ارائه الگوهای جدید به گونه ای عمل کنیم که جوان ایرانی به ایرانی بودن خود افتخار کند و از ایرانی بودن خود راضی باشد.

عباس رجایی افزود: متاسفانه با وجود فرهنگ غنی در کشور، تئوری ها و فرهنگ ایرانی برای جهانیان و حتی جوانان ایرانی به خوبی تبیین نشده است که این موضوع سبب شده است هویت دهی به جوانان کمتر مورد توجه قرار گیرد که باید با برنامه ریزی و اقدامات اساسی با تبیین این فرهنگ به جوانان ایرانی هویت دهی لازم داده شود.

وی اضافه کرد: باید شاخصهای حیات در جامعه اسلامی تبیین شود و پس از تبیین آن به گونه ای عمل شود که این شاخصها به صورت کاربردی در زندگی افراد و خانواده ها و پس از آن جوانان اجرایی شود که در صورت اجرای آن بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و رفتارها اصلاح خواهد شد.

رجایی وظیفه سازمان ملی جوانان را در این زمینه بسیار حساس دانست و گفت: این سازمان باید با بارور کردن استعدادهای جوانان به گونه ای عمل کند که این استعدادها زمینه بروز و ظهور یافته و از این استعدادها بهره گیری شود.

رئیس سابق سازمان جوانان استان مرکزی نیز می گوید: بحران هویت یکی از چالشهای اساسی امروز جامعه است که باید با هویت دهی به جوانان زمینه را برای کاهش مشکلات موجود در جامعه فراهم کرد.

محمد جمال باقری افزود: استفاده از نظرات جوانان و بهره گیری از این نظرات در برنامه ریزی ها، دخالت دادن جوانان در بخشی از تصمیم گیری ها و ایجاد زمینه برای رفع نیازهای مشروع آنان می تواند بسترهای لازم را برای تامین خواست جوانان فراهم کند.