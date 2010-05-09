روزانه40 هزار بشکه نفتا و مایعات گازی در شرکت گچساران تولید می شود

علی پولادی‌وندا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: نفتای تولیدی در مجتمع گاز و گاز مایع 900 و مایعات گازی در مجتمع‌های گاز و گاز مایع (ان جی ال) شماره 1200و 1300گچساران تولید شد که در قیاس با تولید این محصولات در سال 1387به ترتیب 4.8 و سه درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی دلیل افزایش تولید نفتا را قرار گرفتن توربین انبساطی در مدار عملیات و افزایش گاز مایع را ارسال حجم بیشتری از گاز ایستگاه‌های فشار ضعیف عنوان‌کرد و افزود: در سال 88 میزان گاز تولیدی در حوزه عملیاتی این شرکت یک میلیارد و 232 میلیون فوت مکعب در روز و میزان گاز تزریقی به مخازن نفتی منطقه یک میلیارد و30میلیون فوت مکعب در روز بوده است.



پولادی وندا همچنین احداث حدود پنج کیلومتر خط لوله هشت اینچ زیرزمینی گاز فاز یک تزریق گاز و اتصال آن به یکی از چاه‌های گچساران را گامی مهم در حفظ فشار مخزن و جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی و حفظ محیط زیست خواند.