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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۲۰:۴۶

باز هم سرقت کابلهای مخابراتی/

گزارش یک دزدی دیگر از کابلهای مخابراتی تهران/ قطع ارتباط اینترنت مشترکان

گزارش یک دزدی دیگر از کابلهای مخابراتی تهران/ قطع ارتباط اینترنت مشترکان

سرقت کابل در یکی دیگر از مناطق مخابراتی تهران باعث قطع ارتباط اینترنت پرسرعت برخی مشترکان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه مسئولان شرکت مخابرات استان تهران از سرقت بخشی از کابلهای زیربار رفته مخابرات مرکز ولیعصر تهران و قطعی ارتباط حدود چهار هزار مشترک این مرکز با پیش شماره هفت، سرقت بخشی از کابلهای زیرباررفته مخابرات مرکز نصرالهی و قطعی پنج هزار تلفن مشترک در این منطقه و سرقت ناموفق کابلهای مخابراتی در منطقه پیروزی و قطعی سه هزار شماره تلفن ثابت خبر دادند این بار خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که ارتباط اینترنت پرسرعت مشترکان منطقه ای دیگر از تهران در اثر سرقت کابلهای مخابراتی مختل شده است.

سریال سرقت کابل های تلفن ادامه دارد و این بار سارقان دست به سرقت کابل 1200 زوج تلفن در منطقه مخابراتی شهری سلمان فارسی زده اند که این امر قطعی ارتباط مشترکان اینترنت پرسرعت منطقه را موجب شده است. این سرقت پنجشنبه شب صورت گرفته که طی آن سارقان موفق به دزدی 15 متر کابل شده اند.

تلاش برای برقراری ارتباط مشترکان اینترنت پرسرعت منطقه مذکور در حال انجام است و بر اساس تعهدات پیمانکار باید این قطعی تا 72 ساعت رفع شود. پیمانکار این مرکز مخابراتی باید حدود 400 متر کابل کانالی 1200 زوجی را تعویض کند تا ارتباط مشترکان مجددا برقرار شود.

کد مطلب 1079127

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